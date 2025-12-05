עומר צפריר זכה באליפות ישראל בטריאתלון

אליפות ישראל בטריאתלון נערכה הבוקר (שישי) באילת בהשתתפות כ-1,000 מתחרים בכל קבוצות הגיל והמרחקים. במקצה העילית למרחק האולימפי (1.5 ק"מ שחייה, 40 ק"מ רכיבה ו-10 ק"מ ריצה) זכה בתואר אלוף ישראל עומר צפריר, שחצה ראשון את קו הסיום בזמן של 1:51:09 שעות.

למקום השני הגיע אלוף ישראל מהשנה שעברה, שחר עגור, שסיים בזמן של 1:52:28 שעות. במקום השלישי סיים אנטולה פררה עם 2:06:19 שעות. במקצה הנשים התחרו רק שלוש טריאתלטיות.

עדי כספי חצתה ראשונה את קו הסיום בזמן של 2:12:25 שעות וזכתה שוב במדליית הזהב. אחריה הגיעה ⁠סופיה קורזונינה (2:20:24) ובמקום השלישי סיימה ⁠נגה סייג (2:21:39).

עומר צפריר יוצא מהמים (פרטי)

עומר צפריר על האופניים (פרטי)

עומר צפריר רץ לרקע הים של אילת (פרטי)

עומר צפריר רץ אל עבר מדליית הזהב (איגוד הטריאתלון)

עומר צפריר חוגג בקו הסיום (איגוד הטריאתלון)

עומר צפריר מתאושש (איגוד הטריאתלון)

עדי כספי חוצה את קו הסיום (איגוד הטריאתלון)

נגה סייג, עדי כספי וסופיה קורזונינה (איגוד הטריאתלון)

עומר צפריר בסוף המסלול (איגוד הטריאתלון)

ליאור כהן, המנהל המקצועי והמאמן הלאומי, אמר: "אליפות ישראל באילת מביאה אליה תמיד את מיטב הטריאתלטים בישראל, כאשר גולת הכותרת של התחרות היא אליפות ישראל לנוער. עומר צפריר ועדי כספי חצו ראשונים את קו הסיום עם הופעה מרשימה, כאשר עבור עדי כספי זו הזכייה השנייה ברציפות".