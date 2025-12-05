ארגנטינה מול אוסטריה, פורטוגל נגד קולומביה

זהו זה, רגע האמת הראשון של מונדיאל 2026 כבר כאן עוד לפני שהטורניר התחיל. בשעה זו פיפ”א עורכת את הגרלת שלב הבתים של התחרות במרכז הקונגרסים על שם ג'ון קנדי בוושינגטון, בירת ארצות הברית – אחת מהמארחות יחד עם מקסיקו וקנדה בגביע העולם הגדול אי פעם שיכלול 48 נבחרות.

המשחקים יתחילו ב-11 ביוני ויסתיימו ב-19 ביולי, כשהמשחק על הגביע המוזהב יהיה באצטדיון מט לייף בניו ג’רזי. אירוע הכדורגל הגרנדיוזי ביותר בגלובוס יתקיים ב-16 ערים בשלוש מדינות כאמור, כאשר רבע הגמר, חצי הגמר והגמר, יתקיימו בארצות הברית בלבד.

לא כל הנבחרות הבטיחו את העפלתן עד עכשיו, אך ההגרלה עצמה נערכת באמצעות מחשב שלוקח בחשבון את כל התרחישים האפשריים מבחינת מגבלות ההגרלה ואת השינויים שפיפ”א ערכה בפורמט, כדי לנסות להימנע ממפגשים גדולים כבר בשלבים המוקדמים.

ג'אני אינפנטינו (IMAGO)

איך עובדת ההגרלה?

48 נבחרות יתחלקו ל-12 בתים עם 4 נבחרות בכל בית, וכמובן שבהתאם יש 4 דרגים בהגרלה. שלוש המארחות שובצו לבתים כבר לפני ההגרלה: מקסיקו לבית 1, קנדה לבית 2 וארה”ב לבית 4. בעקבות השיבוצים, ניתן לדעת מראש כי מקסיקו תהיה זו שתשחק במשחק הפתיחה של המונדיאל, כשהיא תפגוש את הקבוצה שתוגרל מהדרג השלישי לבית שלה.

שתי נבחרות מאותה היבשת לא יוכלו להיות מוגרלות לאותו הבית, זאת פרט לאירופאיות, שם יש הגבלה של מקסימום שתי נבחרות אירופאיות בבית. מבחינת שש הנבחרות שטרם נקבעו ויעלו ממשחקי הפלייאוף, ההגרלה של כל מסלול תחסום את כל האופציות שיכולות לייצר חפיפה. כך, אם יש מסלול פלייאוף עם נבחרות מאסיה, דרום אמריקה ואפריקה, הבית שאליו המנצחת תוגרל לא יוכל לכלול נבחרת מהמקומות שהוזכרו.

הגרלת מונדיאל 2026 (צילום מסך)

ההגרלה עד כה

בית 1: מקסיקו, דרום קוריאה

בית 2: קנדה, שווייץ

בית 3: ברזיל, מרוקו

בית 4: ארה”ב, אוסטרליה

בית 5: גרמניה, אקוודור

בית 6: הולנד, יפן

בית 7: בלגיה, איראן

בית 8: ספרד, אורוגוואי

בית 9: צרפת, סנגל

בית 10: ארגנטינה, אוסטריה

בית 11: פורטוגל, קולומביה

בית 12: אנגליה, קרואטיה

הדרגים להגרלה

דרג 1: קנדה, מקסיקו, ארה”ב, ספרד, ארגנטינה, צרפת, אנגליה, ברזיל, פורטוגל, הולנד, בלגיה וגרמניה.

דרג 2: קרואטיה, מרוקו, קולומביה, אורוגוואי, שווייץ, יפן, סנגל, איראן, קוריאה הדרומית, אקוודור, אוסטרליה ואוסטרליה.

דרג 3: נורבגיה, פנמה, מצרים, אלג’יריה, סקוטלנד, פרגוואי, טוניסיה, חוף השנה, קטאר, אוזבקיסטן, ערב הסעודית ודרום אפריקה.

דרג 4: ירדן, כף ורדה, גאנה, קורסאו, האיטי, ניו זילאנד. בנוסף תצטרפנה שש מנצחות משחקי הפלייאוף.

שיבוץ המשחקים

אז מה קורה אחרי ההגרלה? הנבחרות יידעו את יריבותיהן ואת תאריכי המשחקים שלהן עם סיום ההגרלה, כאשר אחריה, הן יצטרכו להמתין עוד 24 שעות כדי לגלות את שעות המשחקים ובאיזה אצטדיון ייערך כל מפגש. פיפ"א תחשוף את לוח המשחקים בשידור חי ביום שבת, 6 בדצמבר.