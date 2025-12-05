אלטימירה לקראת בארסה: יותר אוהד שלה מבטיס

ברצלונה תנסה להבטיח שבוע נוסף בפסגת הליגה הספרדית גם מחר (שבת, 19:30, שידור חי בערוץ ONE) כשתתארח אצל ריאל בטיס למפגש מסקרן במיוחד בין הראשונה לחמישית. לפני המשחק, התראיין שחקן הירוקים סרג’י אלטימירה, שמשחק מ-2023 בבטיס, אבל כנער שיחק שבע שנים במחלקות הנוער של ברצלונה.

אלטימירה הפתיע רבים עם משפט שלא בטוח שאוהדי בטיס ישמחו לשמוע, רגע לפני המפגש נגד האקסית, כאשר אבא שלו עדיין עובד בבארסה: “עדיין אני יותר אוהד של ברצלונה מאשר של בטיס, זה המועדון שתמיד תמכתי בו מאז שהייתי קטן, שבו נהניתי והתחלתי לגדול, אבל זה נכון שגם אני אוהד של בטיס”.

השחקן בן ה-24 המשיך: “הם מאוד נלהבים ומספקים תחושה של מועדון אמיתי. רוח המועדון הזו מפתיעה אותך בהדרגה ומביאה אותך לאהוב אותו”. הקשר הבהיר גם עד כמה הוא מרגיש בבית בסביליה: “המועדון הזה, מהרגע שהגעתי, גרם לי להרגיש אהוב. אתה אף פעם לא רוצה לעזוב. אנטוני, שהגיע בהשאלה, הוא הוכחה לכך”.

יש לציין שאמנם אלטימירה גדל בברצלונה ובמשך שבע שנים שיחק במחלקות הנוער של הקטלונים, אך הוא כבר נמצא בבטיס לא יום ולא יומיים. הקשר משחק בבטיס כאמור מאז 2023, ויש לו כבר לא פחות מ-85 משחקים במדים הירוקים, בהם הוא כבש חמישה שערים והוסיף שלושה בישולים.