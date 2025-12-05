יום שישי, 05.12.2025 שעה 13:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"מתחילים לקבל את מה שרצינו, יש קבוצה טובה"

החבורה של אדהם האדיה מגיעה מעודדת למשחק נגד סכנין (שבת, 17:30) ותחפש ניצחון שני ברציפות: "חשוב לנו שהסגל יהיה עמוק". לא צפויים שינויים ב-11

|
שחקני בני ריינה חוגגים (אורן בן חקון)
שחקני בני ריינה חוגגים (אורן בן חקון)

לאחר שחגגה ניצחן בכורה בליגה, מכבי בני ריינה תפגוש מחר (שבת, 17:30) את בני סכנין ל”דרבי המגזר”. הקבוצה עדיין נמצאת במקום האחרון בטבלה, למרות הניצחון במחזור האחרון על הפועל ירושלים, והיא במרחק שמונה נקודות מהפועל חיפה שנמצאת מעל הקו האדום.

מאמן הקבוצה אדהם האדיה: “אני מאמין שנגיע הכי מוכנים שאפשר למשחק מול סכנין, במיוחד אחרי הניצחון על הפועל ירושלים. אני מקווה שהניצחון יגרום לנו לבוא עם ביטחון ואמונה. יש קבוצה טובה בריינה, וראינו באמצע השבוע כמה חשוב שיש שחקנים טובים שנכנסים מהספסל כמו עבדאללה שכבש, מוחמד שכר ועילי אלמקיס, אנחנו מתחילים לקבל את הסגל הרחב שרצינו וזה מאוד חשוב לנו”, סיכם האדיה.

המאמן  לא מתכוון לבצע שינויים בהרכב, לעומת זה שניצח את הפועל ירושלים של זיו אריה ביום שלישי. בפועל יוצא מכך ליאור גליקליך ימשיך על חשבון גד עמוס, גם נבו שדו ואיאד חלאילי צפויים להמשיך לקבל קרדיט. הזרים של הקבוצה: מליאדין סטיבאנוביץ', אלקסה פייץ', עמנואל בנדה, גוז'ה קוריה וקאווינה אווסו ימשיכו גם הם ב-11.

אדהם האדיה (אורן בן חקון)אדהם האדיה (אורן בן חקון)

מהסגל של הקבוצה מהמגזר יחסרו רק שני שחקנים: אנטוניו ספר, שמתאושש מפציעה ארוכה ומתוכנן לחזור בקרוב לאימונים, והקפטן נאיל חוטבא. מספר גדול משחקני ריינה יפגשו מחר את האקסית, הרשימה כוללת את גד עמוס, עבדאללה ג'אבר, מוחמד שכר, איהב גנאים ועילי אלמקייס. מנגד, בסכנין יש את שרון מימר והבלם קרלו ברוצ’יץ’ שיפגשו את קבוצתם לשעבר.

ההרכב המשוער: ליאור גליקיך, מילאדין סטיבאנוביץ', אלקסה פייץ', נבו שדה, איאד חלאילי, ג'וניור פיוס, סער פדידה, איהב גנאים, עמנואל בנדה, גוז'ה קוריה, קאווינה אווסו.

