ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"מעולם לא חשבתי לעזוב את מכבי ת"א בינואר"

חלוץ הצהובים, יון ניקולאסקו, דיבר במסע"ת לקראת ב"ש: "עבורי העונה התחילה רק לפני ארבעה שבועות". וגם: הקהל שיהיה חסר בטרנר והשיחה עם לאזטיץ'

|
יון ניקולאסקו (שחר גרוס)
יון ניקולאסקו (שחר גרוס)

מכבי תל אביב חזרה לנצח עם 1:2 על הפועל חיפה ועכשיו הפנים קדימה למשחק העונה מול הפועל באר שבע (ראשון, 20:30), כשהצהובים יודעים שניצחון בטרנר יעלה אותם למקום הראשון. לקראת ההתמודדות החשובה, החלוץ, יון ניקולאסקו, שמיעט לקבל דקות בהתחלה וכעת מקבל יותר את הקרדיט בהרכב, דיבר במסע”ת.

ניקולאסקו: "לא חשבתי לעזוב"

ספר לנו קצת על הסיטואציה איתך, המשחק האחרון והמשחקים האחרונים בכלל.
”מה אני יכול להגיד? אני מאוד שמח שאני משחק שוב, אני חושב שבשבילי זה מאוד חשוב לקבל דקות ולנסות לעזור לקבוצה, אני יכול להגיד שבשבילי העונה התחילה רק לפני כמה שבועות. המאמן נתן לי דקות באירופה ועכשיו פתחתי גם בליגה, אני מקווה שאני אקבל יותר דקות בעתיד”.

לפני כמה זמן לאזטיץ’ ישב כאן ואמר שניקולאסקו יודע מה לעשות כדי להיכנס להרכב. תוכל לספר לנו גם על זה?
”מה שדיברנו בנינו זה פרטי, אני לא יכול לספר לכם את זה”.

זז'רקו לאזטיץ' ויון ניקולאסקו מתחבקים (רדאד ג'בארה)

במשחק האחרון היית קרוב לכבוש, אך דור פרץ הגיע מאחור.
”זה היה בישול לדור, אם ראיתם חגגתי את השער ומעולם לא חגגתי ככה גם כשכבשתי שערים שלי. בשבילי זה בישול נפלא וחגגתי”.

משחק העונה מול ב”ש, זה תמיד משחק גדול.
”זה משחק מאוד חשוב כמובן, אך זה המשחק הראשון שלנו מולם העונה וננסה להשיג תוצאה טובה שם”.

שתי הקבוצות לא במומנטום הכי טוב לאחרונה, שתיהן הפסידו נקודות.
”אני יכול לדבר עלינו. בשבילנו היו שבועיים קשים, אך עם הניצחון על הפועל חיפה אנחנו מקווים לקבל יותר ביטחון”.

האוהדים לא מגיעים לאצטדיון טרנר, איך אתה מרגיש לגבי זה?
”זה רע לשחק בלי האוהדים, הם הכי חשובים. אנחנו יודעים שהם יצפו בנו בטלוויזיה, אז נעשה את הכי טוב שלנו”.

אוהדי מכבי תל אביב (רדאד גאוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

לגבי דן ביטון, הוא כבש 12 שערים, דיברתם עליו בהכנות לקראת המשחק? איך תעצרו אותו?
”זו שאלה למאמן, לא בשבילי”.

זה היה לך בראש לעזוב את מכבי ת”א בינואר או שהיה לך בראש שאתה הולך להילחם על מקומך כאן?
”מעולם לא חשבתי לעזוב את מכבי ת”א בינואר, התקופה הקשה שלי הייתה הפציעה מבחינתי. אני שמח שיש לי את ההזדמנות עכשיו לבוא ולשחק”.

לגבי בליץ’, נראה שמכבי ת”א צריכה אותו ובלעדיו זה רע מאוד לקבוצה.
”בשבילי כל שחקן הוא חשוב, בליץ’ נותן לנו הרבה אנרגיה. הוא יחזור בקרוב”.

