יום שישי, 05.12.2025 שעה 13:00
כדורגל ישראלי

"בליץ'? לא אותה פציעה, ייעדר לשבוע-שבועיים"

לאזטיץ' לקראת משחק העונה של מכבי ת"א מול ב"ש: "שחקנים הקדישו לי את הניצחון? לא רע לקבוצה שחצי ממנה לא מרוצה". וגם: החזרה לקווים, הקהל וביטון

|
ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)
ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

ז’רקו לאזטיץ’ חזר לקווים מול הפועל חיפה, מכבי תל אביב חזרה לנצח עם 1:2 על הצפוניים ועכשיו הפנים קדימה למשחק העונה מול הפועל באר שבע (ראשון, 20:30). כשהדרומיים מובילים את הטבלה עם יתרון שתי נקודות, הצהובים יודעים שניצחון בטרנר יעלה אותם למקום הראשון. לקראת ההתמודדות החשובה, מאמן האלופה דיבר היום (שישי) במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

אתה יכול לתת לנו עדכון על בליץ’?
”זו לא אותה פציעה שהייתה לו, אך בוא נראה אולי תוך שבוע-שבועיים הוא יחזור. אני אדם אופטימי”.

משחק העונה מול ב”ש, בעונה שעברה ישבת כאן ואמרת שזה לא משחק העונה כי הם צריכים גם להגיע לבלומפילד.
”זו רק תחילת העונה, אך זה משחק נגד היריבה הכי גדולה שלנו כרגע מאז שהגעתי לכאן. נתכונן טוב ונשחק את הכדורגל שלנו”.

לאזטיץ': היריבה הכי גדולה שלנו מאז הגעתי

אולי זה הזמן לשמוע ממך לגבי דן ביטון.
”דיברנו על זה כבר, כמו כל משחק לפני ב”ש. התשובה שלי תמיד תהיה דומה, כולם יודעים כמה טוב הוא והוא לא היה שמח כאן במכבי ת”א, והוא שמח שם, אני מאחל לו את הכי טוב כולל במשחק מולנו”.

לגבי מליקה, אמרת שאתה מרוצה ממנו. אם הוא יפתח, זה משחק גדול בשבילו והוא צעיר מאוד. איך אתה רואה אותו מתמודד עם המשחק הזה?
”הוא יראה לכם איך הוא מתמודד”.

במשחק האחרון היו עוד שחקנים שנראו קצת פצועים.
”יש לנו היום אימון ובוא נראה”.

זז'רקו לאזטיץ' וכריסטיאן בליץ' (Picture by Pedja Milosavljevic)

איך זה הרגיש לחזור לקווים מול הפועל חיפה?
”אין תגובה, אני מדבר רק על כדורגל עכשיו”.

אתה מרגיש טוב עכשיו?
”אין תגובה”.

איך אתה מרגיש עם כך שהאוהדים שלכם לא מגיעים לטרנר?
”כמובן שזה יותר טוב שהם מגיעים למשחקי חוץ, אך צריכים לכבד את ההחלטה”.

אוהדי מכבי תל אביב (רדאד גאוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

מה אתה חושב על מחאת הקהל של מכבי ת”א?
”אין תגובה”.

מצד השחקנים, שמענו שדור פרץ וגם אבו פרחי, אמרו שהניצחון על הפועל חיפה הוא בשבילך. אתה בטח שמח לשמוע את זה.
”זה לא רע לקבוצה שחצי מהשחקנים שלה לא מרוצים”.

