יאיא טורה שוב תוקף: פפ? לא ראיתי אדם, נחש

יאיא טורה, כוכב ברצלונה ומנצ’סטר סיטי לשעבר, ממשיך בקו הביקורתי כלפי מאמנו בעבר פפ גווארדיולה. בראיון חדש לערוץ היוטיוב “זאק”, קשר העבר חזר על טענותיו הקשות נגד המאמן הספרדי. “אני לא רואה אדם, אני רואה נחש. הוא התייחס אליי כאילו הייתי אבק”, אמר טורה. לדבריו, גווארדיולה הציג כלפיו יחס משפיל הן בברצלונה והן במנצ’סטר סיטי.

טורה סיפר כי חווה תחושת הדרה ופגיעה מקצועית תחת פפ: “הוא התקשר כשהוא הגיע לסיטי ואמר לי ‘אתה צריך להישאר, זה חשוב’. אשתי אמרה לי: ‘אתה באמת רוצה לשמוע את השטויות האלה? הוא התייחס אלייך כמו לכלום’. הוא לא השתמש בי כמעט עונה שלמה, אבל בסוף לקח אותי לברצלונה כשבלטתי במונדיאל 2010. אשתי אומרת שהיא שטן, לא גבר”.

היחסים העכורים בין השניים התחילו בברצלונה ונמשכו גם בסיטי. פפ הגיע ב-2016, וטורה הודח שוב לשוליים, אחרי שהודח בברצלונה לטובת סרחיו בוסקסט. סוכנו דאז דימיטרי סלוק תקף גם הוא את המאמן בעבר, ואמר ב-BBC כי “פפ חושב רק על עצמו. הוא חושב שהוא אל”.

במאי 2018 עזב טורה את סיטי והצטרף לאולימפיאקוס. בראיון נוסף מאותה שנה (2018) חזר טורה על תחושותיו: “רציתי לנפץ את המיתוס של גווארדיולה. הרגשתי שהוא עושה הכול כדי להרוס לי את העונה האחרונה בסיטי. בדקתי את הנתונים שלי אצל אנשי הכושר, וראיתי שהם טובים כמו של שחקנים צעירים ששיחקו הרבה יותר”.