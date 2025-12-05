יום שישי, 05.12.2025 שעה 09:52
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

יבנה נקנסה בשל קריאות גזעניות לשחקן צעירי טירה

אם לא די בהפסד של הקבוצה ליריבה, היא נענשה בבית הדין בעקבות הקריאות הפוגעניות של הקהל שלה לעבר ליאל כהן ("הלכת לשחק אצל ערבים"). הסכום בפנים

|
קהל מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)
קהל מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)

מכבי יבנה נקנסה בסכום כולל של 3,000 שקלים. הסיבה? קריאות גזעניות ו/או פוגעניות, לצד איחור קל בעליית הקבוצה לכר הדשא, זאת במסגרת המחזור התשיעי, בו אירחה הקבוצה של עופר טסלפפה את מ.כ. צעירי טירה, משחק בו הפסידה 2:1. הקריאות הלא ספורטיביות הופנו במחצית הראשונה לעבר שחקן טירה, מצד הקהל המאכלס את היבנאים.

בעקבות המקרה, לצד עלייה של השוער עם תלבושת לא תקינה, המועדון עלה לדין משמעתי בפני הדיין, עו"ד נעם ליובין, בגין הסעיפים "קריאות גזעניות ו/או פוגעניות" ו"הופעה בניגוד להוראות". בשני הסעיפים, מכבי יבנה יצאה אשמה ועל כן הושת על המועדון קנס קספי בגובה 3,000 שקלים (2,500 שקלים מהם בגין קריאות גזעניות ו/או פוגעניות).

בסוף פסוק, ציין הדיין, עו"ד נעם ליובין: "מאחר ודי באוהד בודד הקורא קריאות גזעניות על מנת להרשיע את הנאשמת וזאת ע"פ פסיקת ביה"ד העליון וכנאמר אף בתקנון המשמעת וכמו כן בתקנוני פיפ"א/אופ"א, הנני מרישע את הנאשמת בעבירה של קירות גזעניות וכן בעבירה של הופעה בניגוד להוראות".

דו"ח השופט

"המשחק נפתח באיחור של 3 דקות עקב תלבושת לא תקינה של שוער הקבוצה הביתית מכבי יבנה. במחצית הראשונה נשמעו קריאות גזעניות מהיציע שאכלס את אוהדי הקבוצה הביתית מכבי יבנה, נשמעו קריאות לעבר שחקן טירה מס' 11 בשם ליאל כהן ונאמרו הדברים הללו";

"״הלכת לשחק אצל קבוצת ערבים מחבלים, נהיית מחבל כמוהם״, ״אתה מחבל גדול כמו הערבים״. אחרי שהודעתי למנהל הקבוצה הביתית הרגיעה הקבוצה הביתית את אוהדיה ולא נשמעו יותר קריאות כאלה עד סוף המשחק".

