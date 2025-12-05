"החמיצה הזדמנות גדולה, פיתחה פחד גבהים"

מנצ׳סטר יונייטד קיוותה לחבר ניצחון שני ברציפות, אך נעצרה עם תיקו ביתי ומאכזב נגד ווסטהאם המשחק שנעל את המחזור ה-14 בליגה האנגלית. השדים האדומים פספסו הזדמנות לעלות למקום החמישי, ונשארו במקום השמיני בטבלה.

“נראה שיונייטד פיתחה פחד גבהים”, נכתב ב’דיילי מיל’, שהוסיפו: “בכל פעם שהייתה לה הזדמנות לטפס לארבע הראשונות, נפלה וזה נמשך”. ב’סקיי ספורט’ רשמו: “החמיצה הזדמנות, שער שוויון מאוחר מנע מהשדים האדומים את זה”. ב-’BBC’ סיכמו: “סימני שאלה ענקיים, הופעה קשה של המארחת”.

מי שלא חסך בביקורת הוא כוכב העבר של יונייטד, רוי קין, שתקף את הקבוצה: “אתה כובש שער, אתה משחק נגד קבוצה שבתחתית ומתחת לקו האדום, ואז מוריד רגל מהגז. אתה פשוט שם את עצמך תחת לחץ, בכל פעם שאני צופה ביונייטד, היא מאכזבת, היא לא ‘קלינית’.

זירקזי מול שחקני ווסטהאם (IMAGO)

“אותן בעיות ישנות, בשלושת או ארבעת המחקים האחרונים, זה מסכם את יונייטד, לא עושים מספיק, זה היה גרוע. הזדמנות לעשות את העבודה והם נבהלו. חוסר איכות, חוסר באינטנסיביות, יש ציפיות במועדון הזה, והשחקנים צריכים להתמודד עם זה”.

אגדת עבר שביקר את יונייטד הוא גארי נוויל, שאמר: “אני לא מבין את זה, לא מבין את חוסר הדחיפות וחוסר האינטנסביות, לא מבין את המשחק האיטי. רובן אמורים לנו שהוא רצה יותר אינטנסיביות מההתחלה. זה לא קורה על המגרש, לא יודע למה זה קורה. לא רואה את הרעב האמיתי לזרוק את כל החיים שלך על המשחק. הם מראים לנו מה הם, טופ 7-9 בליגה”.