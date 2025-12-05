כדורגלן נעצר בחשד להחזקה והפצת סמים מסוכנים

משטרת ישראל הודיעה שבתום חקירה סמויה של שוטרי המחוז הצפוני נעצרו בני זוג תושבי העיר עפולה, החשודים בהחזקה וסחר בסמים מסוכנים, כשאמש (חמישי) הייתה פעילות ממוקדת למניעת הפצת הסמים, כאשר מדובר על שחקן כדורגל מהליגה הלאומית.

במהלך הפעילות ביצעו השוטרים חיפוש ברכבו של החשוד בעת שהיה בתנועה וחשפו סמים שונים מחולקים למנות שעל פי החשד היו בדרך להפצה. במקביל לחיפוש ברכב, בלשים ששהו בסמוך לדירתם של בני הזוג עצרו חשודה נוספת עם יציאתה מהדירה שבידיה כמויות גדולות של סמים מסוכנים.

השניים, תושבי עפולה (29 ו-34) נעצרו לחקירה ובהמשך היום יובאו בפני בית משפט השלום בנוך הגליל בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם.

הסמים שנמצאו אצל השחקן (דוברות המשטרה)

ממשטרת ישראל נמסר: “אנו נמשיך לפעול בנחישות ובכל האמצעים העומדים לרשותה לאיתור סוחרי ומפיצי סמים. מאמצים רבים מושקעים באיתור גורמים המעורבים בהפצת סמים שעלולים להגיע ולסכן אוכלוסיה צעירה ומובילה להתמכרות, לחבירה לעולם הפשיעה ולניתוק ממסלול חיים נורמטיבי”.