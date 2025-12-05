יום שישי, 05.12.2025 שעה 09:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"בראש ובראשונה זה להבין מול מי אנחנו עומדים"

מאמן הפועל ב"ש, קוז'וק, דיבר לקראת משחק העונה מול מכבי ת"א בראשון: "משחק ההגנה חייב להשתפר ודחוף". אליאסי: "כל אחד מבין את החשיבות של המפגש"

|
רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)
רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

אחרי שסיימה בתיקו מול הפועל פתח תקווה, הפועל באר שבע כבר מתכוננת למשחק הבא, כאשר ביום ראשון הקרוב ב-20:30 תארח למשחק העונה את מכבי תל אביב, במשחק שיהיה ללא קהל באצטדיון טרנר, זאת במטרה להגדיל את הפער בפסגה בחזרה לחמש נקודות ושהיריבה לא תעקוף אותה. היום (שישי) מאמן הדרומיים, רן קוז’וק, דיבר במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

רן קוז’וק אמר: “ראיתי את התיקו נגד פ”ת, יש הרבה דברים שעשינו לא טוב, גם כאלה שלא נענשנו או כמעט. בחלק ההתקפי זה חיזק את מה שהרגשתי וחשבתי אחרי המשחק, היינו מאוד שבלוניים, עשינו הרבה דברים שאנחנו לא רגילים לעשות, ובגלל זה גם התחושות במגרש היו כאילו אנחנו לא רוצים או לא יכולים לתת עוד שערים.

“בראש ובראשונה צריך להבין נגד מי מתמודדים, זאת קבוצה מאוד מאומנת עם יכולות אישיות וקבוצתיות, אנחנו צריכים להביא את המשחק ליתרונות היחסיים שלנו עליהם, לשחק את הכדורגל שלנו ויותר מהכל לבוא למשחק הזה בשביל לנצח”.

קוז'וק: "נבוא למשחק בשביל לנצח"

ההבדלים מהלחץ של שנה שעברה: “השחקנים לדעתי רצים ומתאמנים המון, משקיעים המון. אולי זה היה התחושות נגד פ”ת, אבל אם מדברים על ב”ש של העונה, היא קבוצה שאפילו לוחצת יותר מבעונה הקודמת. אני לא שותף לתחושה הזאת שזה אחרת, כן ברגעים מסוימים הייתה תחושה שאנחנו רוצים שהמשחק ייגמר או להחזיק את המשחק על 0:1, אני חושב שהיינו צריכים להיות יותר אקטיביים וזה משהו שהיה חסר, אבל זה חלק מתהליך של קבוצה וגם זה נשפר.

“אני חושב שבעשר הדקות הראשונות, שעברנו לקו חמישה שחקנים, הגענו פעמיים לרחבה והורדנו את פ”ת מאוד נמוך, ואז נענשנו בסיטואציה שלא קשורה לקו ארבע או חמש, וגם עם כל הרספקט לשיטות, נפלנו בפעולות של משחק הגנה או פעולות הגנה לא טובות, הם הבקיעו שער מכדור ארוך על 60 מטרים, היה לנו מספיק זמן ללחוץ את הכדור ולא לחצנו, היה לנו זמן להגיב ולא הגבנו, לא חושב שזה קשור לשיטה שלנו”.

על ההגנה שספגה שישה שערים בארבעת המשחקים האחרונים והתקפות המעבר של מכבי: “קבוצה שרוצה ללכת לאן שאנחנו רוצים לא יכולה לספוג ככה שערים, צריך להשתפר וזה ברור. אחד היתרונות של מכבי זה שמעבר לזה שיש להם החזקת כדור טובה, זה מעבר טוב ויש להם שחקנים מוכשרים וטובים, אנחנו צריכים להתכונן לזה. השחקנים הלא כשירים? אני אגיד שעדיף לחכות למוצאי שבת ונראה במי אפשר להשתמש ובמי לא”.

רן קוזרן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

על מכבי, לה מוטיבציה גדולה, אמר: “יש משחקים שלא צריך לעשות שום דבר, מי שמכיר את השחקנים ואני מכיר, אני יודע כמה הם יכולים וכמה הם רוצים ותשוקתיים, ביחד עם הקהל שלנו ויהיה אצטדיון מלא שלנו, אם היה משהו טוב במשחק נגד פ”ת זה התצוגה של הקהל, ואם הוא יציג אותו הדבר כמו שהציג בכל המשחקים, והשחקנים יביאו מה שהם יודעים, הם מביאים במשך תקופה ארוכה, אז האנרגיות יהיו מצוינת ובעזרת השם ננצח את המשחק”.

הכרטיסים האדומים: “זה משהו שכל קבוצה מתמודדת איתה, אתה אינטנסיבי ופיזי ולפעמים סופג כרטיסים, אני לא חושב שאנחנו יוצאים מן הכלל מהליגה, צריך להיות מרוכזים ולעשות את ההגנה כמו שצריך וגם עם אחריות. כנעאן? עשה התקדמות, הוא מתאמן ובסגל, בטוח שנשתמש בו הרבה”.

“אנחנו עובדים ואני יודע מה אנחנו רוצים להביא, אנחנו לא מחכים לחלון כדי לעשות את זה, המציאות לא פשוטה ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, אני מקווה שבעזרת השם נצליח לפגוע בשחקן או השחקנים שיוכלו לשדרג אותנו כי יש לזה משמעות גדולה, בעיקר בחלק ההתקפי. המשחק? שום דבר לא יכול להוציא אותנו מאיזון, אנחנו ממוקדים ואנחנו רוצים לנצח את המשחק הזה”.

ניב אליאסי ורן קוזניב אליאסי ורן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

על סיכת החטופים שעדיין עליו והחטוף רן גויאלי, אוהד ב”ש, שעדיין בשבי: “בין אם זה אחד או רבים, אין פה בכלל הבדל, כל נשמה משלנו אנחנו צריכים להילחם עליה עד הסוף. המועדון ימשיך לעשות מה שהוא עשה עד עכשיו בתקווה שנראה אותו והמשפחה תוכל לקבל אותו בחזרה”.

ניב אליאסי אמר: “כל אחד מבין את החשיבות של המשחק הזה, אנחנו צריכים לבוא ולשחק את הכדורגל שאנחנו מציגים משנה שעברה ולעשות את הדברים כמו שצריך ולנצח. דיופ? יש לנו חיבור טוב ושיחקנו הרבה, אבל כל שחקן שמתאמן זה חיבור טבעי והכימיה מגיעה עם המשחקים, החיבור מצוין והוא שחקן מצוין.

“לא יודע להצביע על משהו אחד בהגנה, אבל גם עליי כחוליית הגנה אנחנו צריכים להיות שם יותר, גם אני, צריך להביא את האקסטרה. בתור שוער, אני חושב שאפשר לשנות את משחק ההגנה וכמו שרן אמר, נעבוד ונעשה את מה שצריך”.

ניב אליאסי (רדאד גניב אליאסי (רדאד ג'בארה)

השוער המשיך: “בתור אחד שעומד מאחורה אני רואה כמה מחלצים וכמה פחות מגיעים אליי, יש רגעים במשחק שזה נראה פחות טוב וזה טבעי, אבל אנחנו עובדים על הדברים כדי לשפר אותם ושהם לא יהיו. אני חושב שאנחנו עובדים יום יום הכי קשה שיש, אני אעיד על עצמי אישית שאני עושה מה שאני יכול במאה אחוז כדי להשתפר ולהגיע הכי רחוק, מקווה שזה יעזור לנו בהמשך העונה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */