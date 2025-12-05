"בראש ובראשונה זה להבין מול מי אנחנו עומדים"

אחרי שסיימה בתיקו מול הפועל פתח תקווה, הפועל באר שבע כבר מתכוננת למשחק הבא, כאשר ביום ראשון הקרוב ב-20:30 תארח למשחק העונה את מכבי תל אביב, במשחק שיהיה ללא קהל באצטדיון טרנר, זאת במטרה להגדיל את הפער בפסגה בחזרה לחמש נקודות ושהיריבה לא תעקוף אותה. היום (שישי) מאמן הדרומיים, רן קוז’וק, דיבר במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

רן קוז’וק אמר: “ראיתי את התיקו נגד פ”ת, יש הרבה דברים שעשינו לא טוב, גם כאלה שלא נענשנו או כמעט. בחלק ההתקפי זה חיזק את מה שהרגשתי וחשבתי אחרי המשחק, היינו מאוד שבלוניים, עשינו הרבה דברים שאנחנו לא רגילים לעשות, ובגלל זה גם התחושות במגרש היו כאילו אנחנו לא רוצים או לא יכולים לתת עוד שערים.

“בראש ובראשונה צריך להבין נגד מי מתמודדים, זאת קבוצה מאוד מאומנת עם יכולות אישיות וקבוצתיות, אנחנו צריכים להביא את המשחק ליתרונות היחסיים שלנו עליהם, לשחק את הכדורגל שלנו ויותר מהכל לבוא למשחק הזה בשביל לנצח”.

קוז'וק: "נבוא למשחק בשביל לנצח"

ההבדלים מהלחץ של שנה שעברה: “השחקנים לדעתי רצים ומתאמנים המון, משקיעים המון. אולי זה היה התחושות נגד פ”ת, אבל אם מדברים על ב”ש של העונה, היא קבוצה שאפילו לוחצת יותר מבעונה הקודמת. אני לא שותף לתחושה הזאת שזה אחרת, כן ברגעים מסוימים הייתה תחושה שאנחנו רוצים שהמשחק ייגמר או להחזיק את המשחק על 0:1, אני חושב שהיינו צריכים להיות יותר אקטיביים וזה משהו שהיה חסר, אבל זה חלק מתהליך של קבוצה וגם זה נשפר.

“אני חושב שבעשר הדקות הראשונות, שעברנו לקו חמישה שחקנים, הגענו פעמיים לרחבה והורדנו את פ”ת מאוד נמוך, ואז נענשנו בסיטואציה שלא קשורה לקו ארבע או חמש, וגם עם כל הרספקט לשיטות, נפלנו בפעולות של משחק הגנה או פעולות הגנה לא טובות, הם הבקיעו שער מכדור ארוך על 60 מטרים, היה לנו מספיק זמן ללחוץ את הכדור ולא לחצנו, היה לנו זמן להגיב ולא הגבנו, לא חושב שזה קשור לשיטה שלנו”.

על ההגנה שספגה שישה שערים בארבעת המשחקים האחרונים והתקפות המעבר של מכבי: “קבוצה שרוצה ללכת לאן שאנחנו רוצים לא יכולה לספוג ככה שערים, צריך להשתפר וזה ברור. אחד היתרונות של מכבי זה שמעבר לזה שיש להם החזקת כדור טובה, זה מעבר טוב ויש להם שחקנים מוכשרים וטובים, אנחנו צריכים להתכונן לזה. השחקנים הלא כשירים? אני אגיד שעדיף לחכות למוצאי שבת ונראה במי אפשר להשתמש ובמי לא”.

רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

על מכבי, לה מוטיבציה גדולה, אמר: “יש משחקים שלא צריך לעשות שום דבר, מי שמכיר את השחקנים ואני מכיר, אני יודע כמה הם יכולים וכמה הם רוצים ותשוקתיים, ביחד עם הקהל שלנו ויהיה אצטדיון מלא שלנו, אם היה משהו טוב במשחק נגד פ”ת זה התצוגה של הקהל, ואם הוא יציג אותו הדבר כמו שהציג בכל המשחקים, והשחקנים יביאו מה שהם יודעים, הם מביאים במשך תקופה ארוכה, אז האנרגיות יהיו מצוינת ובעזרת השם ננצח את המשחק”.

הכרטיסים האדומים: “זה משהו שכל קבוצה מתמודדת איתה, אתה אינטנסיבי ופיזי ולפעמים סופג כרטיסים, אני לא חושב שאנחנו יוצאים מן הכלל מהליגה, צריך להיות מרוכזים ולעשות את ההגנה כמו שצריך וגם עם אחריות. כנעאן? עשה התקדמות, הוא מתאמן ובסגל, בטוח שנשתמש בו הרבה”.

“אנחנו עובדים ואני יודע מה אנחנו רוצים להביא, אנחנו לא מחכים לחלון כדי לעשות את זה, המציאות לא פשוטה ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, אני מקווה שבעזרת השם נצליח לפגוע בשחקן או השחקנים שיוכלו לשדרג אותנו כי יש לזה משמעות גדולה, בעיקר בחלק ההתקפי. המשחק? שום דבר לא יכול להוציא אותנו מאיזון, אנחנו ממוקדים ואנחנו רוצים לנצח את המשחק הזה”.

ניב אליאסי ורן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

על סיכת החטופים שעדיין עליו והחטוף רן גויאלי, אוהד ב”ש, שעדיין בשבי: “בין אם זה אחד או רבים, אין פה בכלל הבדל, כל נשמה משלנו אנחנו צריכים להילחם עליה עד הסוף. המועדון ימשיך לעשות מה שהוא עשה עד עכשיו בתקווה שנראה אותו והמשפחה תוכל לקבל אותו בחזרה”.

ניב אליאסי אמר: “כל אחד מבין את החשיבות של המשחק הזה, אנחנו צריכים לבוא ולשחק את הכדורגל שאנחנו מציגים משנה שעברה ולעשות את הדברים כמו שצריך ולנצח. דיופ? יש לנו חיבור טוב ושיחקנו הרבה, אבל כל שחקן שמתאמן זה חיבור טבעי והכימיה מגיעה עם המשחקים, החיבור מצוין והוא שחקן מצוין.

“לא יודע להצביע על משהו אחד בהגנה, אבל גם עליי כחוליית הגנה אנחנו צריכים להיות שם יותר, גם אני, צריך להביא את האקסטרה. בתור שוער, אני חושב שאפשר לשנות את משחק ההגנה וכמו שרן אמר, נעבוד ונעשה את מה שצריך”.

ניב אליאסי (רדאד ג'בארה)

השוער המשיך: “בתור אחד שעומד מאחורה אני רואה כמה מחלצים וכמה פחות מגיעים אליי, יש רגעים במשחק שזה נראה פחות טוב וזה טבעי, אבל אנחנו עובדים על הדברים כדי לשפר אותם ושהם לא יהיו. אני חושב שאנחנו עובדים יום יום הכי קשה שיש, אני אעיד על עצמי אישית שאני עושה מה שאני יכול במאה אחוז כדי להשתפר ולהגיע הכי רחוק, מקווה שזה יעזור לנו בהמשך העונה”.