יום ראשון, 07.12.2025 שעה 07:43
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2419-2515בטיס5
2416-1814אספניול6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1815-1315אלאבס9
1715-1314ראיו וייקאנו10
1617-1514אלצ'ה11
1622-1915ריאל סוסיאדד12
1619-1614סלטה ויגו13
1623-1914סביליה14
1422-1515מיורקה15
1422-1314ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20

"ריאל מדריד מייצגת כוח, ברצלונה מייצגת חופש"

לאפורטה פתח הכל מהכל בראיון ארוך: פלורנטינו פרס, מסי והסיכוי לפסל, אמבפה, הקאמפ נואו, אראוחו, עקיצות לריאל, האנזי פליק, המצב הכלכלי ונגריירה

|
ז'ואן לאפורטה (IMAGO)
ז'ואן לאפורטה (IMAGO)

נשיא ברצלונה, ז’ואן לאפורטה, השתתף בפורום של ברצלונה וסיפק שורה ארוכה של הצהרות על ההווה והעתיד של המועדון. במהלך האירוע הוא חשף כי אריק גארסיה יחתום על הארכת חוזהו ביום חמישי ה-11 בחודש, והתייחס כמעט לכל נושא שעל סדר היום של הקטלונים.

על הבחירות הקרובות: “התוכנית שלנו היא להחליט על תאריך הבחירות בסוף ינואר. אנחנו ממוקדים ביום יום, בגביע המלך, בליגה, באלופות ולא רוצים שההליך יפגע בקבוצה. זאת תהיה הפעם האחרונה שאתמודד, אני לא מתכוון להיות כמו פוטין או מדורו. אני מעריך דמוקרטיה, ואני גם כבר מתבגר”.

לגבי נושא הכרטיסים שקרה עם פרנקפורט: “החלטנו שרק חברי מועדון יוכלו לקנות כרטיסים למשחק הצ’מפיונס, בגלל מה שקרה מולם ב-2022. הזיכרון נורא. כל האצטדיון היה מלא בחולצות של היריבה”.

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

על הקאמפ נואו החדש: “החלום הפך למציאות, חזרנו עם 45 אלף מושבים ואם לא יהיו הפתעות, נגיע ל-62 אלף מושבים עד סוף החודש או תחילת השנה הבאה. אני מאוד מרוצה. הפרויקט הוא החשוב ביותר בדרום אירופה. לא שוקלים קנסות , העיכובים לא באשמתם, אלא בגלל היתרים”.

על היעדרות הנשיאים במפגשים: “הם לא הגיעו. ריאל מדריד מייצגת כוח וברצלונה מייצגת חופש, וזה מוביל למצבים כאלה. אני לא יודע אם עושים עסקים בתא ה-VIP בברנבאו. פלורנטינו פרס? היחסים תקינים, קורקטיים, ויש הרמוניה מוסדית”.

מודל הבעלות: “נישאר מועדון בבעלות החברים. זו המחויבות שלנו. בארסה היא מוסד שמייצג את ברצלונה וקטלוניה, ומחויב לגיוון, שוויון, חופש, ולשפה והתרבות שלנו”.

לגבי כבוד לליאו מסי: “אנחנו מתכוונים להעניק למסי את המחווה הטובה ביותר, כולל פסל, כשהזמן יהיה נכון. זה יהיה מרגש יותר כשיהיה לנו שוב אצטדיון מלא ב-105 אלף אוהדים. הוא אולי השחקן הגדול בהיסטוריה. דיברנו על האפשרות לקרוא לאצטדיון על שמו, אבל זה לא מקובל בדרך כלל כל עוד האדם בחיים”.

ליאו מסי במדי ברצלונה (IMAGO)ליאו מסי במדי ברצלונה (IMAGO)

המצב הכלכלי: “כשנכנסנו, המצב היה קטסטרופלי, כמעט פשיטת רגל. בחרנו שהמועדון יישאר בבעלות החברים. הכול הפך ברור ושקוף. כל המדדים השתפרו לעומת 2021”.

שוק ההעברות והאם יתחזקו בצל המצב עם רונאלד אראוחו: “אנחנו צריכים לתמוך באראוחו. דקו עובד קשה ועוקב אחר השוק. אם נצטרך להתחזק, נתחזק. לבארסה יש יכולת להחתים כל שחקן שתרצה, אבל אין צורך להשתולל. הכוח שלנו הוא הקבוצה, לא שחקן אחד. אריק גארסיה? החידוש יוצג ביום חמישי ה-11 בדצמבר”.

על קיליאן אמבפה: “הוא שחקן גדול, אבל אני מעדיף את לאמין ימאל, פאו קוברסי, אלכס באלדה, מארק ברנאל, אני אוהב את שלנו. אחרים טובים, אבל אני לא נהנה מהם במיוחד”.

קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

על האנזי פליק: “אנחנו יכולים להיות רגועים, הוא שמח בבארסה. הוא דורשני, אבל מחפש פתרונות ולא תירוצים. אני מאוד מרוצה ממנו. אנחנו בפסגת הטבלה”.

פרשת נגריירה: “הסיפור יימשך עד שהשופטים יגידו די. בארסה לא שיחדה שופטים. יש מי שמנסה להשאיר את הנושא בחיים כדי לפגוע בנו. ריאל מדריד TV מנסה להשפיע על השופטים באגרסיביות, זה קמפיין להכפיש את בארסה הטובה בהיסטוריה. כשמדריד רואה את התחזקות בארסה, היא נבהלת. הם ניסו להאפיל עלינו. אבל הם יודעים שהדברים שעשינו בעבר היו מופלאים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */