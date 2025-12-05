יום שישי, 05.12.2025 שעה 08:14
כדורסל עולמי  >> יורוקאפ
יורוקאפ 25-26
 בית 1 
16697-8099א. לובליאנה1
15757-8149בחצ'שהיר קולג'י2
14691-7808הפועל ירושלים3
14840-8729קלוז'4
13781-7689רייר ונציה5
13845-8279נפטונאס6
13775-7399אריס סלוניקי7
12721-6868וורוצלאב8
11699-6638מנרסה9
8771-6198המבורג10
 בית 2 
15690-7879טורק טלקום1
15553-6398בורק2
14620-7108בודוצ'נוסט3
14654-7318בשיקטאש4
13704-6899לונדון ליונס5
13792-7329טרנטו6
13856-7839אולם7
12745-7379שמניץ8
11778-6909לייטקבליס9
9708-6028פאניוניוס10

בהפועל י-ם מרוצים וכבר מביטים למשחק הבא

במועדון מהבירה שמחים אחרי הניצחון 66:98 על ונציה, שסגר את הסיבוב הראשון של העונה הסדירה ומוכנים לקריית אתא. זוסמן: "יודעים מה אנחנו שווים"

|
אנתוני לאמב וג׳וזאיה ג׳ורדן ג׳יימס (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)
אנתוני לאמב וג׳וזאיה ג׳ורדן ג׳יימס (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

הפועל ירושלים עלתה על הפרקט אמש (חמישי) בהיכל על שם ראנקו זראביצ'ה במחשבה שיהיה מדובר במשחק 'מוקש'. בכל זאת, הקבוצה חזרה להתחרות באירופה לאחר פגרת הנבחרות. חלק מהשחקנים קיבלו חופש, אחרים שיחקו בחלון, והתחושה הכללית בעקבות הנסיבות הייתה שלא יודעים בהכרח איך כולם חוזרים מהחלונות. יונתן אלון ואנשי המועדון קיבלו תשובה מהדהדת כבר במחצית הראשונה, שבסיומה הירושלמים כבר הובילו ב-21 נקודות הפרש, כשבסיום המשחק זה נגמר 66:98.

השחקנים שזכו למנוחה בחלון הראשון של טורניר המוקדמות האירופי לאליפות העולם שתיערך בקטאר הגיעו טריים למחזור התשיעי של היורוקאפ, שגם סגר למעשה את הסיבוב הראשון של העונה הסדירה בתחרות שבה תהילה שווה כרטיס ליורוליג בתום העונה. אלו שחזרו מהחלון שמחו מכך שחזרו לסביבה הרגילה שלהם במשחק, שכפי שהודו בירושלים, הפך לקל יותר ממה שחשבו שיהיה. חניכיו של אלון שיחקו טוב בשני צידי המגרש מול אלו של נבאן ספאחיה.

בקבוצה הייתה שמחה ואף התרגשות מכך שהיה מדובר במשחק 'הבית' האחרון שלהם בסרביה. במועדון אסירי תודה לאנשי הכוכב האדום בלגרד ולרשויות המקומיות שעזרו להם לאורך כל התקופה. יש לציין כי האדומים לבנים מהבירה עדיין צריכים לשחק נגד בחצ'שהיר, כך שלבטח המשחק האחרון היה הלפני אחרון. כך או כך, העובדה שמשחקה הבא של הקבוצה ביורוקאפ יהיה בארץ מביאה לשמחה והתרגשות בקרב השחקנים, שרוצים את השגרה שלהם.

קאדין קרינגטון (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)קאדין קרינגטון (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

הירושלמים מרוצים מהניצחון על האיטלקים וכבר מביטים למשחקם הבא, לגביו בטוחים כבר שיהיה משחק מוקש, שכן הם יפגשו את אחת ההפתעות של ליגת העל העונה ביום ראשון הקרוב - את עירוני קריית אתא של אלדד בנטוב, שמגיעה למחזור הקרוב מהמקום הרביעי בטבלה עם מאזן של חמישה ניצחונות מול שני הפסדים. זאת כאשר יומיים לאחר מכן, חניכיו של אלון כבר יארחו את המבורג בהיכל הטוטו שבחולון, במה שיהיה משחק הפתיחה של הסיבוב השני בעונה הסדירה של היורוקאפ.

השורה התחתונה היא שבתום הסיבוב הראשון הירושלמים מדורגים במקום השני בבית עם מאזן של שבעה ניצחונות מול שני הפסדים בודדים, אחד מהם היה לצדביטה אולימפיה ליובליאנה שמדורגת במקום הראשון עם מאזן זהה. כזכור, בתום שלב הבתים, שתי הקבוצות שמדורגות ראשונות ממשיכות ישירות לרבע הגמר שמשוחק בפורמט של משחק אחד. הקבוצות שמדורגות במקומות 3-6 בשני הבתים ממשיכות למשחק הדחה ביניהן; המנצחות ממשיכות לרבע, המפסידות הולכות הביתה. שלב חצי הגמר והגמר משוחקים בפורמט של סדרה בת שלושה משחקים.

יובל זוסמן סיכם: “אני חושב שהחבר’ה שלא בנבחרת קצת נחו והתרעננו וזה בעיניי עזר, אני חושב שאנחנו יודעים מה אנחנו שווים עם מנוחה ובלי מנוחה. מהרגע הראשון הראינו את זה התקפית והגנתית, שיחקנו מאוד יציב בשני צידי המגרש. לא היו לנו יותר מדי אימונים משותפים, אך ידענו מה אנחנו רוצים להשיג ואנחנו לוקחים הרבה דברים חיוביים מהמשחק”.

על ההתמודדות בארץ ביורוקאפ נגד המבורג: “אני שמח שניצחנו במשחק האחרון שלנו בסרביה, יוצאים בראש חיובי מפה. כולם שמחים שאנחנו חוזרים לישראל, קצת נחת שלא נטוס כל שבוע. זה מאוד מרגיע ומרענן, השחקנים צריכים את זה לפן המנטלי. גם להיות קצת בבית עם המשפחה והאישה, יש לזה תפוקה אינסופית. אתא? יהיה משחק מהיר, אסור לזלזל בה, אם נבוא שאננים תהיה לנו בעיה קשה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */