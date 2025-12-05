בהפועל י-ם מרוצים וכבר מביטים למשחק הבא

הפועל ירושלים עלתה על הפרקט אמש (חמישי) בהיכל על שם ראנקו זראביצ'ה במחשבה שיהיה מדובר במשחק 'מוקש'. בכל זאת, הקבוצה חזרה להתחרות באירופה לאחר פגרת הנבחרות. חלק מהשחקנים קיבלו חופש, אחרים שיחקו בחלון, והתחושה הכללית בעקבות הנסיבות הייתה שלא יודעים בהכרח איך כולם חוזרים מהחלונות. יונתן אלון ואנשי המועדון קיבלו תשובה מהדהדת כבר במחצית הראשונה, שבסיומה הירושלמים כבר הובילו ב-21 נקודות הפרש, כשבסיום המשחק זה נגמר 66:98.

השחקנים שזכו למנוחה בחלון הראשון של טורניר המוקדמות האירופי לאליפות העולם שתיערך בקטאר הגיעו טריים למחזור התשיעי של היורוקאפ, שגם סגר למעשה את הסיבוב הראשון של העונה הסדירה בתחרות שבה תהילה שווה כרטיס ליורוליג בתום העונה. אלו שחזרו מהחלון שמחו מכך שחזרו לסביבה הרגילה שלהם במשחק, שכפי שהודו בירושלים, הפך לקל יותר ממה שחשבו שיהיה. חניכיו של אלון שיחקו טוב בשני צידי המגרש מול אלו של נבאן ספאחיה.

בקבוצה הייתה שמחה ואף התרגשות מכך שהיה מדובר במשחק 'הבית' האחרון שלהם בסרביה. במועדון אסירי תודה לאנשי הכוכב האדום בלגרד ולרשויות המקומיות שעזרו להם לאורך כל התקופה. יש לציין כי האדומים לבנים מהבירה עדיין צריכים לשחק נגד בחצ'שהיר, כך שלבטח המשחק האחרון היה הלפני אחרון. כך או כך, העובדה שמשחקה הבא של הקבוצה ביורוקאפ יהיה בארץ מביאה לשמחה והתרגשות בקרב השחקנים, שרוצים את השגרה שלהם.

קאדין קרינגטון (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

הירושלמים מרוצים מהניצחון על האיטלקים וכבר מביטים למשחקם הבא, לגביו בטוחים כבר שיהיה משחק מוקש, שכן הם יפגשו את אחת ההפתעות של ליגת העל העונה ביום ראשון הקרוב - את עירוני קריית אתא של אלדד בנטוב, שמגיעה למחזור הקרוב מהמקום הרביעי בטבלה עם מאזן של חמישה ניצחונות מול שני הפסדים. זאת כאשר יומיים לאחר מכן, חניכיו של אלון כבר יארחו את המבורג בהיכל הטוטו שבחולון, במה שיהיה משחק הפתיחה של הסיבוב השני בעונה הסדירה של היורוקאפ.

השורה התחתונה היא שבתום הסיבוב הראשון הירושלמים מדורגים במקום השני בבית עם מאזן של שבעה ניצחונות מול שני הפסדים בודדים, אחד מהם היה לצדביטה אולימפיה ליובליאנה שמדורגת במקום הראשון עם מאזן זהה. כזכור, בתום שלב הבתים, שתי הקבוצות שמדורגות ראשונות ממשיכות ישירות לרבע הגמר שמשוחק בפורמט של משחק אחד. הקבוצות שמדורגות במקומות 3-6 בשני הבתים ממשיכות למשחק הדחה ביניהן; המנצחות ממשיכות לרבע, המפסידות הולכות הביתה. שלב חצי הגמר והגמר משוחקים בפורמט של סדרה בת שלושה משחקים.

יובל זוסמן סיכם: “אני חושב שהחבר’ה שלא בנבחרת קצת נחו והתרעננו וזה בעיניי עזר, אני חושב שאנחנו יודעים מה אנחנו שווים עם מנוחה ובלי מנוחה. מהרגע הראשון הראינו את זה התקפית והגנתית, שיחקנו מאוד יציב בשני צידי המגרש. לא היו לנו יותר מדי אימונים משותפים, אך ידענו מה אנחנו רוצים להשיג ואנחנו לוקחים הרבה דברים חיוביים מהמשחק”.

על ההתמודדות בארץ ביורוקאפ נגד המבורג: “אני שמח שניצחנו במשחק האחרון שלנו בסרביה, יוצאים בראש חיובי מפה. כולם שמחים שאנחנו חוזרים לישראל, קצת נחת שלא נטוס כל שבוע. זה מאוד מרגיע ומרענן, השחקנים צריכים את זה לפן המנטלי. גם להיות קצת בבית עם המשפחה והאישה, יש לזה תפוקה אינסופית. אתא? יהיה משחק מהיר, אסור לזלזל בה, אם נבוא שאננים תהיה לנו בעיה קשה”.