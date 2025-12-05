גולדן סטייט הפסידה, ניצחונות לבוסטון ומינסוטה

ליגת ה-NBA ממשיכה להגביר קצב מיום ליום, כאשר גם הלילה (בין חמישי לשישי) שוחקו מספר משחקנים מסקרנים במיוחד. גולדן סטייט ווריירס נכנעה לפילדלפיה, בוסטון סלטיקס פירקה את וושינגטון וויזארדס , ומינסוטה גברה על ניו אורלינס פליקנס.

וושינגטון וויזארדס (18:3) – בוסטון סלטיקס (9:13) 146:101

לא כוחות בכלל. ג’ו מאזולה ושחקניו רקדו על המארחת האומללה עם יותר מ-30 נקודות בכל רבע, כולל רבע שלישי של 43 נקודות, וזה אפילו היה ללא ג’יילן בראון. דריק ווייט הוביל את הירוקים עם 30 נקודות, שבעה ריבאונדים ותשעה אסיסטים, פייטון פריצ’ארד הוסיף 20 משלו. אצל וושינגטון, רק סי ג’יי מקולום חצה את רף 20 הנקודות עם 22, אבל הוא וחבריו הושפלו בבית בהפסד לא נעים כל כך.

שחקני בוסטון מאושרים (רויטרס)

ניו אורלינס (20:3) – מינסוטה טימברוולבס (8:14) 125:116

הקבוצה הכי גרועה ב-NBA המשיכה בעונה הנוראית שלה עם הפסד נוסף בבית, ובסך הכל רשמה הפסד 20 ו-5 ברציפות. מנגד, מינסוטה רשמה ניצחון רביעי ברצף והיא ממשיכה לטפס בטבלה, כשג’וליוס רנדל הוביל עם 28 נקודות ואנתוני אדוארדס הסתפק ב-11 בלבד. טריי מרפי קלע 21 נקודות בצד השני וכל שחקני החמישייה הגיעו לדו ספרתי, שלושה אפילו ל-20 נק’ ומעלה, אך כאמור זה לא הספיק לקבוצה עם המאזן הכי גרוע בליגה.

אנתוני אדוארדס מחבק את חוסה אלבראדו (רויטרס)

פילדלפיה (9:12) – גולדן סטייט ווריירס (12:11) 98:99

ללא סטף קרי וגם ללא ג’ימי באטלר, החבורה של סטיב קר כבר חזרה מפיגור 20 כדי לכפות משחק צמוד, אך בסופו של דבר היא נכנעה לסיקרס. טייריס מקסי המשיך בעונת האולסטאר שלו ותפר 35 נקודות כדי להוביל לניצחון מספר 12 העונה, כשג’ואל אמביד שיחק ואף קלע 12 נק’ משלו. בצד השני, חמישה שחקנים קלעו בספרות כפולות וזה לא הספיק, כשדריימונד גרין נפצע ולא סיים את המשחק, מה שאומר שכרגע כל השלישייה המובילה של קר פצועים.