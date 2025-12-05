יום שישי, 05.12.2025 שעה 08:13
 מזרח 
83%2049-214118דטרויט פיסטונס
65%1896-201217ניו יורק ניקס
65%1988-203417פילדלפיה 76'
61%1978-212618בוסטון סלטיקס
61%2147-221218מיאמי היט
58%2186-221719אטלנטה הוקס
58%2209-225219טורונטו ראפטורס
58%2203-224819קליבלנד קאבלירס
50%2095-213818אורלנדו מג'יק
47%2059-203417שיקגו בולס
42%2241-217919מילווקי באקס
28%2120-205818שארלוט הורנטס
22%2143-197318ברוקלין נטס
17%2211-200318אינדיאנה פייסרס
12%2171-191417וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1916-217818אוקלהומה ת'אנדר
80%1647-185015יוסטון רוקטס
76%1976-214317דנבר נאגטס
71%1984-200517לוס אנג'לס לייקרס
71%1932-201517סן אנטוניו ספרס
67%2106-217818מינסוטה טימברוולבס
56%2069-211218פיניקס סאנס
53%2140-217919גולדן סטייט ווריורס
41%2099-205917יוטה ג'אז
39%2169-215118פורטלנד בלייזרס
37%2167-209519דאלאס מאבריקס
33%2117-202518ממפיס גריזליס
28%2206-201218סקרמנטו קינגס
22%2088-199018לוס אנג'לס קליפרס
16%2343-212219ניו אורלינס פליקנס

גולדן סטייט הפסידה, ניצחונות לבוסטון ומינסוטה

הווריירס לא הסתדרו ללא סטף ובאטלר ורשמו 99:98 אצל פילדלפיה, 35 נק' למקסי. הסלטיקס פירקו את וושינגטון עם 101:146, הטימברוולבס חגגו על הפליקנס

ג'ואל אמביד בפעולה (רויטרס)
ג'ואל אמביד בפעולה (רויטרס)

ליגת ה-NBA ממשיכה להגביר קצב מיום ליום, כאשר גם הלילה (בין חמישי לשישי) שוחקו מספר משחקנים מסקרנים במיוחד. גולדן סטייט ווריירס נכנעה לפילדלפיה, בוסטון סלטיקס פירקה את וושינגטון וויזארדס , ומינסוטה גברה על ניו אורלינס פליקנס.

וושינגטון וויזארדס (18:3) – בוסטון סלטיקס (9:13) 146:101

לא כוחות בכלל. ג’ו מאזולה ושחקניו רקדו על המארחת האומללה עם יותר מ-30 נקודות בכל רבע, כולל רבע שלישי של 43 נקודות, וזה אפילו היה ללא ג’יילן בראון. דריק ווייט הוביל את הירוקים עם 30 נקודות, שבעה ריבאונדים ותשעה אסיסטים, פייטון פריצ’ארד הוסיף 20 משלו. אצל וושינגטון, רק סי ג’יי מקולום חצה את רף 20 הנקודות עם 22, אבל הוא וחבריו הושפלו בבית בהפסד לא נעים כל כך.

שחקני בוסטון מאושרים (רויטרס)שחקני בוסטון מאושרים (רויטרס)

ניו אורלינס (20:3) – מינסוטה טימברוולבס (8:14) 125:116

הקבוצה הכי גרועה ב-NBA המשיכה בעונה הנוראית שלה עם הפסד נוסף בבית, ובסך הכל רשמה הפסד 20 ו-5 ברציפות. מנגד, מינסוטה רשמה ניצחון רביעי ברצף והיא ממשיכה לטפס בטבלה, כשג’וליוס רנדל הוביל עם 28 נקודות ואנתוני אדוארדס הסתפק ב-11 בלבד. טריי מרפי קלע 21 נקודות בצד השני וכל שחקני החמישייה הגיעו לדו ספרתי, שלושה אפילו ל-20 נק’ ומעלה, אך כאמור זה לא הספיק לקבוצה עם המאזן הכי גרוע בליגה.

אנתוני אדוארדס מחבק את חוסה אלבראדו (רויטרס)אנתוני אדוארדס מחבק את חוסה אלבראדו (רויטרס)

פילדלפיה (9:12) – גולדן סטייט ווריירס (12:11) 98:99

ללא סטף קרי וגם ללא ג’ימי באטלר, החבורה של סטיב קר כבר חזרה מפיגור 20 כדי לכפות משחק צמוד, אך בסופו של דבר היא נכנעה לסיקרס. טייריס מקסי המשיך בעונת האולסטאר שלו ותפר 35 נקודות כדי להוביל לניצחון מספר 12 העונה, כשג’ואל אמביד שיחק ואף קלע 12 נק’ משלו. בצד השני, חמישה שחקנים קלעו בספרות כפולות וזה לא הספיק, כשדריימונד גרין נפצע ולא סיים את המשחק, מה שאומר שכרגע כל השלישייה המובילה של קר פצועים.

