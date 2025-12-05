לקראת הפועל ת"א: התלבטות בין מזל ליונתן כהן

לאחר שתי תוצאות תיקו מחמיאות, הפועל פ"ת תנסה מחר (שבת, 15:00) לצבור שלוש נקודות, כשתתארח באצטדיון בלומפילד אצל הפועל ת"א, שניצחה בכל משחקיה הביתיים תחת אליניב ברדה, מלבד תוצאת תיקו מול המלאבסים אשתקד.

הבשורה הפחות טובה מגיעה מכיוונו של המגן הימני עידן כהן, שנפצע במשחק מול הפועל ב"ש באזור המפשעה ועל פי האבחנה, צפוי להיעדר מהמגרשים לפרק זמן של שבוע וחצי עד שבועיים. נועם כהן יהיה זה שיפתח מול האדומים מתל אביב.

המאמן עומר פרץ צפוי להחזיר למרכז ההגנה את אוראל דגני במקומו של מתן גושה, כאשר בקישור גם סיכוייו של נדב נידם לחזור גבוהים, כאשר ההערכה היא שבוני אמיין יירד לספסל.

עומר פרץ (עמרי שטיין)

בחלק הקדמי, מקומם של צ'אפיוקה סונגה, ג'וסלין טאבי וקליי בטוח, כאשר התלבטות קיימת בין שביט מזל, שפתח במשחקים האחרונים, לבין יונתן כהן, שלא שותף במשחק האחרון מול הפועל ב"ש.

"בסופו של דבר, יש פערים תקציביים לא קטנים בין הקבוצות ובבלומפילד מדובר בקבוצה אחרת עם הקהל שלהם. אבל הראנו שאנחנו נותנים פייט בכל מגרש", אמרו במועדון.

הרכב משוער: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני (מתן גושה), שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם (בוני אמיין), קליי, צ'אפיוקה סונגה, ג'וסלין טאבי ושביט מזל (יונתן כהן).