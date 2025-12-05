לא ייאמן: לברון מסר במהלך האחרון, השיא נגמר

אומרים ששיאים נועדו להישבר ורצפים בסוף נגמרים, ואחד הרצפים האייקונים והאדירים ביותר ב-NBA תם לו הלילה (בין חמישי לשישי), במהלך ה-120:123 של לוס אנג’לס לייקרס על טורונטו ראפטורס, כשלברון ג’יימס לא הגיע למספר דו ספרתי של נקודות במשחק.

המלך קלע בכל משחק שבו שיחק ב-NBA מאז ה-5 בינואר 2007 (!) לפחות עשר נקודות ומעלה, ובמהלך הניצחון בקנדה האירוע לא קרה, כשהוא נעצר על שמונה נקודות. יתרה מכך, המשחק הוכרע עם הבאזר עם שלשה של רוי האצ’ימורה, ממסירה של לא אחר מאשר לברון ג’יימס.

כלומר, לברון היה עם שמונה נקודות ו-ויתר על השיא שלו כדי לתת אסיסט לחברו לקבוצה, שהצליח לנצח את המשחק עם הבאזר ולתת ללייקרס את הניצחון ה-16 שלהם העונה לצד חמישה הפסדים בלבד, מאזן ששווה מקום שני במערב הקשוח.

שחקני הלייקרס בטירוף (רויטרס)

בכללי, הניצחון הושג ללא לוקה דונצ’יץ’ שלא התלבש, כאשר אוסטין ריבס קלע 44 נקודות לצד עשרה אסיסטים. דיאנדרה אייטון הוסיף 17 נקודות משלו, האצ’ימורה 12 כולל כאמור השלשה שניצחה את המשחק עם הבאזר ולברון ג’יימס “רק” 8 נקודות, לראשונה מאז 2007. 23 נק’ של סקוטי בארנס לא הספיקו בצד השני.

השיא של לברון ג’יימס נעצר בסך הכל אחרי 1,297 בהם הוא תמיד הגיע לכל הפחות ל-10 נקודות, אי שם ב-2007, כשלצורך העניין אז העולם היה נראה כך: טוויטר היה בן פחות משנה, בנו ברוני שאיתו בקבוצה היה בן 2, קופר פלאג היה בן 15 ימים וג’ורג’ בוש היה נשיא ארצות הברית. 1,297 משחקים, וזהו.