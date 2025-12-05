יום שישי, 05.12.2025 שעה 06:52
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%2049-214118דטרויט פיסטונס
65%1896-201217ניו יורק ניקס
65%1988-203417פילדלפיה 76'
61%1978-212618בוסטון סלטיקס
61%2147-221218מיאמי היט
58%2186-221719אטלנטה הוקס
58%2209-225219טורונטו ראפטורס
58%2203-224819קליבלנד קאבלירס
50%2095-213818אורלנדו מג'יק
47%2059-203417שיקגו בולס
42%2241-217919מילווקי באקס
28%2120-205818שארלוט הורנטס
22%2143-197318ברוקלין נטס
17%2211-200318אינדיאנה פייסרס
12%2171-191417וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1916-217818אוקלהומה ת'אנדר
80%1647-185015יוסטון רוקטס
76%1976-214317דנבר נאגטס
71%1984-200517לוס אנג'לס לייקרס
71%1932-201517סן אנטוניו ספרס
67%2106-217818מינסוטה טימברוולבס
56%2069-211218פיניקס סאנס
53%2140-217919גולדן סטייט ווריורס
41%2099-205917יוטה ג'אז
39%2169-215118פורטלנד בלייזרס
37%2167-209519דאלאס מאבריקס
33%2117-202518ממפיס גריזליס
28%2206-201218סקרמנטו קינגס
22%2088-199018לוס אנג'לס קליפרס
16%2343-212219ניו אורלינס פליקנס

מרימים קצב: 17 לוולף ו-12 לשרף, ברוקלין נכנעה

ממשיכים להשתפר: שני הישראלים רשמו משחק נהדר, כאשר הגבוה הוסיף 9 ריב' ו-3 אס' והרכז 2 אס', 2 ריב', 3 חטיפות וחסימה ב-123:110 של הנטס ליוטה

|
בן שרף עולה לסל (רויטרס)
בן שרף עולה לסל (רויטרס)

אחרי שברוקלין נטס הצליחה מעט להשתפר ולחבר כמה ניצחונות, הלילה (בין חמישי לשישי) הקבוצה הפסידה 123:110 ליוטה ג’אז, אבל מבחינת שני הישראלים שלנו זה היה משחק השיא עד כה ב-NBA, כששניהם הצליחו להגיע למספר דו ספרתי של נקודות.

דני וולף שיחק בסך הכל 28 דקות, בהן הוא רשם 17 נקודות, תשעה ריבאונדים ושלושה אסיסטים, כשהוא קלע 5 מ-12 מהשדה, 3 מ-8 מעבר לקשת ו-4 מ-4 מקו העונשין, בנוסף לשני איבודים. שרף קלע 12 נק’ לצד שני אסיסטים, שני ריבאונדים, שלוש חטיפות וחסימה אחת, ב-4 מ-7 מהשדה, 1 מ-3 לשלוש, 3 מ-3 מהקו בנוסף לחמישה איבודים, הכל ב-24 דקות.

רק שני שחקנים שיחקו יותר מדני וולף בברוקלין במשחק הזה, נואה קלאוני עם 34 דקות וניק קלקסטון עם 29 דקות. וולף הבא בתור עם כאמור 28 דקות, אחרי זה זאייר וויליאמס עם 27 דקות ואז בן שרף עם 24 דקות, כששני הישראלים לא פתחו בחמישייה הפותחת.

איזייאה קולייר מול בן שרף (רויטרס)איזייאה קולייר מול בן שרף (רויטרס)

בכל מקרה, קלאוני הוביל את הקלעים אצל המפסידה עם 29 נקודות, כשוויליאמס הוסיף 23 משלו ואז צמד הישראלים עם 17 ו-12, כשגם קלקסטון קלע 12. אצל המנצחת, לאורי מרקאנן קלע 30 נקודות וקיונטה ג’ורג’ 29 נקודות משלו, בדרך לניצחון השמיני של יוטה לצד 13 הפסדים. ברוקלין במאזן של חמישה ניצחונות ו-17 הפסדים.

