קריית גת הפסידה נקודות בביתה נגד מכבי חדרה

המחזור השמיני בליגת העל לנשים נפתח הערב (חמישי) כשהמוליכה, מ.ס קריית גת ומכבי כשרונות חדרה נפרדו בתיקו 2:2, מ.כ רמת השרון הפסידה בביתה 2:0 למכבי אס”א תל אביב, ומכבי חולון ניצחה בחוץ את מכבי פנתרות אשדוד 1:3. המחזור יושלם ביום ראשון כשהפועל רעננה תארח את הפועל קטמון ירושלים.

מ.ס קריית גת – מכבי כשרונות חדרה 2:2

מוליכת הטבלה אירחה את הקבוצה מהמקום השישי, כבר בדקה ה-23 אופל סופר העלתה את המארחת ליתרון, שהחזיק רק 11 דקות עד שמאיה קבררה השוותה את התוצאה (34’). בדקה ה-81 האורחת כבר הרגישה את הניצחון השלישי שלה העונה כשלייסלה סנטוס קרוז כבשה, אבל 2 דקות לאחר מכן דניאלה הלאנה קבעה את תוצאת המשחק.

מ.כ רמת השרון – מכבי אס”א ת”א 2:0

התל אביביות המשיכו בכושר הנהדר שלהן עם חמישה משחקים ללא הפסד. ויקטוריה ציקון פתחה כבר בדקה החמישית, ויקטוריה ציקון קבעה את תוצאת המשחק בדקה ה-23.

שחקניות מכבי אסא תל אביב חוגגות (שחר גרוס)

מכבי פנתרות אשדוד – מכבי חולון 3:1

הקבוצה מתחתית הטבלה ממשיכה להפסיד, הפעם בביתה לחולון. מיטל שרעבי (22’), רוני לוי (60’) ואליסיה אליזבת’ פאליסטר (95’) כבשו לאורחת, סברינה קריסטי ברטון (90’) הצליחה רק לצמק.