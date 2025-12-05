יום שישי, 05.12.2025 שעה 01:36
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

ניצחון מעודד: מכבי ת״א החזירה את האמונה

האזינו לפודקאסט: הצהובים עם ניצחון משכנע ששחרר הרבה לחץ והחזיר ממה שנראה שכבר אבד. השינוי בגישה, המחויבות וממה האוהדים יכולים להיות מעודדים?

|
טי ג'יי ליף עולה לטבעת (אלעד גולדשטיין, מכבי תל אביב)
טי ג'יי ליף עולה לטבעת (אלעד גולדשטיין, מכבי תל אביב)

בפרק החדש של פודקאסט מכבי תל אביב דיברנו על הניצחון המשכנע של הצהובים על ז׳לגיריס. זה היה ניצחון שלא רק עצר את הדימום אלא גם החזיר משהו שנראה שאבד: אמונה. שוחחנו על השינוי בגישה של השחקנים, על המחויבות ועל העובדה שמכבי סוף סוף הראתה שהיא מסוגלת לשמור .

בפרק בהשתתפות משה ברדה, לי נוף ורועי לוין דיברנו גם על לוני ווקר, שסיפק סוף סוף הצצה לגרסה שמכבי חיכתה לה מתחילת העונה. הוא היה חד, אגרסיבי והראה שהוא יכול לקחת אחריות בדרכים שלא עשה עד עכשיו. בנוסף התעכבנו על התרומה של איפה לנדברג, שהכניסה שלו שינתה את האיזון הקבוצתי. הוא מעניק יציבות, מוסיף עומק בעמדות הגארד ונותן לעודד קטש עוד שחקן שהוא באמת יכול לסמוך עליו לצד תמיר בלאט.

עסקנו גם בשאלה למה דווקא עכשיו אוהדי מכבי יכולים להיות מעט יותר מעודדים, רגע לפני שהקבוצה חוזרת לשחק בהיכל בשבוע הבא. זה המקום שבו מכבי לרוב מקבלת דחיפה משמעותית מהקהל, וזו עשויה להיות נקודה שמחזירה את הקבוצה למסלול.

"https://omny.fm/shows/onepodcastmaccabitabc/8d534178-19a3-4a95-959c-b3a901645580/embed?style=cover" allow="autoplay; clipboard-write" width="100%" height="180" frameborder="0" title="ניצחון מעודד">
https://youtu.be/p9fgHIVQRkU

מי הם שני השחקנים שמכבי ניסתה לצרף השבוע אך לא הצליחה, ומה זה אומר על מצב הסגל ועל ניהול הדברים בתקופה רגישה כל כך. משם עברנו לדיון רחב יותר על המשבר במכבי תל אביב, ועל איך הדברים לא נוהלו בצורה נכונה, לא מספיק ברורה ולא מספיק יציבה

