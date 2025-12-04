יום שישי, 05.12.2025 שעה 00:38
כדורסל ישראלי

"השחקנים צריכים את החזרה לישראל בפן המנטלי"

זוסמן סיכם את ה-66:98 של הפועל ירושלים על ונציה, ודיבר על המבורג במחזור הבא בארץ: "יודעים מה אנחנו שווים". יונתן אלון: "מאושר שבאנו מרוכזים"

|
יובל זוסמן (מיכל בן גיגי, הפועל
יובל זוסמן (מיכל בן גיגי, הפועל "מידטאון" ירושלים)

הפועל ירושלים המשיכה הערב (חמישי) את משחקיה בזירה היבשתית, עם ניצחון 66:98 ענק על רייר ונציה ביורוקאפ. הקבוצה מהבירה הביסה את האיטלקים במסגרת המחזור התשיעי, ונשארה גבוה בצמרת בית מספר A במפעל השני בחשיבותו באירופה.

מאמן הירושלמים, יונתן אלון, דיבר בסיום: “הייתה לנו פגרה לא טובה, הנבחרת לקחה לנו את השחקנים ולא הצלחנו להתאמן ככה, בשנייה האחרונה גם לקחו את פריצקי בלי כל כך להתחשב בנו. ניסינו לשמור על כושר אישי טוב ולעבוד יותר ברמה האינדיבידואלית, החבר’ה באו מרוכזים, עשו את העבודה ואני שמח”.

לקראת המשחק הבא בליגה מול קריית אתא והמפגש מול המבורג ביורוקאפ, שיהיה בישראל: “אני מאוד מאוד נרגש, אנחנו צריכים את האוהדים שלנו באים למסגרת אירופית ודוחפים אותנו. אתא זו משוכה מאוד קשה, צריך לנצח אותה”.

יונתן אלון (ראובן שוורץ)יונתן אלון (ראובן שוורץ)

יובל זוסמן סיכם גם הוא: “אני חושב שהחבר’ה שלא בנבחרת קצת נחו והתרעננו וזה בעיניי עזר, אני חושב שאנחנו יודעים מה אנחנו שווים עם מנוחה ובלי מנוחה. מהרגע הראשון הראינו את זה התקפית והגנתית, שיחקנו מאוד יציב בשני צידי המגרש. לא היו לנו יותר מדי אימונים משותפים, אך ידענו מה אנחנו רוצים להשיג ואנחנו לוקחים הרבה דברים חיוביים מהמשחק”.

על ההתמודדות בארץ ביורוקאפ נגד המבורג: “אני שמח שניצחנו במשחק האחרון שלנו בסרביה, יוצאים בראש חיובי מפה. כולם שמחים שאנחנו חוזרים לישראל, קצת נחת שלא נטוס כל שבוע. זה מאוד מרגיע ומרענן, השחקנים צריכים את זה לפן המנטלי. גם להיות קצת בבית עם המשפחה והאישה, יש לזה תפוקה אינסופית. אתא? יהיה משחק מהיר, אסור לזלזל בה, אם נבוא שאננים תהיה לנו בעיה קשה”.

