יום ראשון, 07.12.2025 שעה 00:44
כדורסל ישראלי

"הצגנו אופי, חזרתנו לשחק בישראל? דבר גדול"

איטודיס אחרי ה-80:87 של הפועל ת"א על וילרבאן: "הראינו שיש לנו את האחריות הנכונה בדקות הסיום, מנסים למצות את מלוא הפוטנציאל שיש לנו בקבוצה".

|
דימיטריס איטודיס (קרדיט: הפועל
דימיטריס איטודיס (קרדיט: הפועל "IBI" תל אביב)

עוד ניצחון להפועל תל אביב ביורוליג הערב (חמישי), כשכנראה לא כך ציפו האדומים שהוא בדיוק ייראה. מחזיקת היורוקאפ פגשה את האחרונה בטבלת המפעל, וילרבאן, ורשמה 80:87 על הצרפתים שבמהלך המשחק הקשו מאוד ואף הובילו בהפרש דו ספרתי על החבורה של דימיטריס איטודיס.

המאמן היווני דיבר בסיום: “ברכות לקבוצה, שמנו את עצמנו במצב שבו ליריבה יש משחק נהדר. חשבנו שזה יהיה יותר קל, אבל אז הפסקנו לשחק, זה היה משהו מעבר לכדורסל. אך כשמצאנו את עצמנו בפיגור 11 שש דקות לסיום, היה לנו את האופי ואת האחריות הנכונה להגן, ולחזור עד לניצחון.

אנחנו קבוצה חדשה עדיין ויש לנו עוד הרבה מה לעשות, אני מדבר על זה מהיום הראשון – להגיע לכימיה הנכונה. אנחנו יותר מ-5 שחקנים על הפרקט, אנחנו מנסים למצות את הפוטנציאל שיש לנו. חזרת המשחקים לישראל היא דבר גדול, אני רוצה להגיד תודה לכל הקבוצות שמעורבות בזה, גם למכבי ת”א, להפועל ירושלים. תודה גם לאנשים כאן בבולגריה שעזרו לנו, שעוד נראה אותם כי יש משחקים שעדיין נשחק אולי מחוץ לישראל”.

דן אוטורו: “אני מברך את הקבוצה על הדרך שבה התחרינו היום, יש ליריבה שחקנים נהדרים וזה היה משחק קשוח. היינו בפיגור, אבל המשכנו בשלנו והצלחנו להשיג את הניצחון הקשה הזה. החזרה מהפיגור? נשארו 6 דקות, אך שש דקות זה הרבה זמן לקלוע הרבה נקודות ואנחנו המשכנו בתוכנית המשחק שלנו, זו הייתה יריבה לא צפויה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */