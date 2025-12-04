"הצגנו אופי, חזרתנו לשחק בישראל? דבר גדול"

עוד ניצחון להפועל תל אביב ביורוליג הערב (חמישי), כשכנראה לא כך ציפו האדומים שהוא בדיוק ייראה. מחזיקת היורוקאפ פגשה את האחרונה בטבלת המפעל, וילרבאן, ורשמה 80:87 על הצרפתים שבמהלך המשחק הקשו מאוד ואף הובילו בהפרש דו ספרתי על החבורה של דימיטריס איטודיס.

המאמן היווני דיבר בסיום: “ברכות לקבוצה, שמנו את עצמנו במצב שבו ליריבה יש משחק נהדר. חשבנו שזה יהיה יותר קל, אבל אז הפסקנו לשחק, זה היה משהו מעבר לכדורסל. אך כשמצאנו את עצמנו בפיגור 11 שש דקות לסיום, היה לנו את האופי ואת האחריות הנכונה להגן, ולחזור עד לניצחון.

אנחנו קבוצה חדשה עדיין ויש לנו עוד הרבה מה לעשות, אני מדבר על זה מהיום הראשון – להגיע לכימיה הנכונה. אנחנו יותר מ-5 שחקנים על הפרקט, אנחנו מנסים למצות את הפוטנציאל שיש לנו. חזרת המשחקים לישראל היא דבר גדול, אני רוצה להגיד תודה לכל הקבוצות שמעורבות בזה, גם למכבי ת”א, להפועל ירושלים. תודה גם לאנשים כאן בבולגריה שעזרו לנו, שעוד נראה אותם כי יש משחקים שעדיין נשחק אולי מחוץ לישראל”.

דן אוטורו: “אני מברך את הקבוצה על הדרך שבה התחרינו היום, יש ליריבה שחקנים נהדרים וזה היה משחק קשוח. היינו בפיגור, אבל המשכנו בשלנו והצלחנו להשיג את הניצחון הקשה הזה. החזרה מהפיגור? נשארו 6 דקות, אך שש דקות זה הרבה זמן לקלוע הרבה נקודות ואנחנו המשכנו בתוכנית המשחק שלנו, זו הייתה יריבה לא צפויה”.