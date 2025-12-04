עם שיא נקודות ביורוליג: מונאקו ניצחה את פאריס

מלבד הקבוצות הישראליות, המחזור ה-14 ביורוליג הביא לנו הערב (חמישי) עוד כמה משחקים מסקרנים. ריאל מדריד הגדילה את מאזנה החיובי עם 75:81 על אנדולו אפס, ומונאקו חגגה בגדול ושברה את השיא של מכבי ת”א עם 104:125 על פאריס.

מונאקו – פאריס 104:125

אלי אוקובו נצץ עם 26 נקודות, מתיו סטראזל כיכב גם הוא עם 22 נקודות והקבוצה מהנסיכות גברה על זו מבירת צרפת וניפצה את הנתון של מכבי ת”א כאמור – עם הכי הרבה נקודות לקבוצה אחת במשחק יורוליג ללא הארכה. אז ב-2004, הצהובים קלעו 123 נקודות, כשגם פנאתינייקוס עשו מספר נקודות זהה ב-2007. מונאקו עם מאזן 5:9, הפריסאים עם הפסד 3 רצוף במפעל.

אנדולו אפס – ריאל מדריד 81:75

הטורקים לא עשו חיים קלים לספרדים, שרק בזכות מחצית שנייה טובה יותר הצליחו לצאת עם ידם על העליונה. מריו הזוניה בלט עם 22 נקודות, טריי ליילס קלע 11 נקודות. בצד השני, 21 נקודות של רולאנדס שמיטס ו-18 נקודות של ארקן אוסמני, לא עזרו למארחת.