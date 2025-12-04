יום חמישי, 04.12.2025 שעה 23:00
כדורסל ישראלי

"לא ציפינו לתוצאה כזו, זה ניצחון חשוב לביטחון"

קטש בסיום ה-65:83 של מכבי ת"א ביורוליג: "מגיע לנו הרבה קרדיט, אך גם היריבה לא הייתה הכי טובה היום". לוני ווקר: "ז'לגיריס תמיד תהיה בלב שלי"

|
עודד קטש (ראובן שוורץ)
עודד קטש (ראובן שוורץ)

המחזור ה-14 ביורוליג התקיים הערב (חמישי), ובו מכבי תל אביב השיגה ניצחון גדול עם 65:83 על ז’לגיריס. הצהובים הגיעו למפגש נגד הליטאים מתחתית טבלת הליגה הבכירה באירופה ומאזן של 10 הפסדים במפעל, אך הצליחו להתעלות בדרך לתוצאה החשובה. איפה לונדברג ולוני ווקר הובילו את הצד הצהוב.

מאמן מכבי ת”א, עודד קטש, דיבר בתום ההתמודדות: “לא יכולנו לצפות לתוצאה הזו, אך זה ניצחון גדול מאוד וחשוב בשבילנו. מצאנו את הדרך לשלוט במשחק מהמחצית הראשונה, זו תוצאה חשובה לביטחון שלנו, ביטחון שהיינו צריכים”.

“האווירה כאן מדהימה, לנצח או להפסיד, אני מאוד אוהב לשחק כאן כדורסל כי זו תרבות פה. מגיע לנו הרבה קרדיט על המשחק שלנו, אך גם צריך להיות כנים שהקליעות של ז’לגיריס לא היו באיכות הכי טובה היום. אנחנו עדיין בתהליך ויש עוד הרבה דברים לשפר”.

לוני ווקר חודר (אלעד גולדשטיין, מכבי תל אביב)לוני ווקר חודר (אלעד גולדשטיין, מכבי תל אביב)

לוני ווקר דיבר על האקסית “אני מאוד שמח על הניצחון, זה הדבר הכי מעודד. אנחנו בקביעות נשארים בשלנו וזה המשחק הראשון שאמא שלי הגיע לצפות ביורוליג. יש לי הרבה כבוד לעיר קובנה ולז’לגיריס. אני אוהב מאוד את האוהדים של ז’לגיריס, גם אחרי שעזבתי, ז’לגיריס תמיד תהיה בלב שלי. אני חושב שהיום היינו בולטים גם הגנתית וגם התקפית, אנחנו קבוצה מוכשרת מאוד והטוב עוד לפנינו”.

ג’יילן הורד: “זה היה משחק מצוין שלנו, לא היה קל לבוא לכאן ולנצח. התאמנו מצוין, היינו טובים בשני צידי המגרש, אני חושב שהיום לקחנו צעד קדימה”. אושיי בריסט: “באנו לפה בידיעה שאנחנו חייבים לשחק חזק יותר, המשחק הבא בבית? נגיע לשם במומנטום טוב ואנחנו מתרגשים לקראת זה, חייבים להיות מוכנים. מצפים לפגוש את האוהדים שלנו”.

איפה לונדברג דיבר גם הוא: “ידענו שזה משחק חשוב במקום מאתגר, בשבוע הבא אנחנו בבית ביד אליהו. ניסיתי לעזור כמה שאפשר כדי שנשיג ניצחון ונבוא לישראל אחרי שנתיים במומנטום חיובי”.

