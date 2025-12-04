יום חמישי, 04.12.2025 שעה 22:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

מ.ס אשדוד הודיעה על פרידה מאחד הזרים שלה

הקשר הארגנטינאי, ישראל קול, שהבקיע את השער הגורלי בעונה שעברה מול ק"ש, עזב את הקבוצה מעיר הנמל: "היה לי את הכבוד ללבוש את החולצה של המועדון"

|
ישראל קול (שחר גרוס)
ישראל קול (שחר גרוס)

מ.ס אשדוד נפרדה מהקשר הארגנטינאי, ישראל קול, שעזב את הקבוצה וטס חזרה למולדתו. "היה לי את הכבוד ללבוש את החולצה של אשדוד. תודה לכל מי שהיה שותף לתקופה שלי כאן". העונה הופיע ארבע פעמים בלבד במדי המועדון מעיר הנחל.

במהלך העונה שעברה קול רשם שני בישולים, והוסיף שער חשוב במשחק הגורלי מול ק"ש באצטדיון ה-י"א במחזור הסיום. מהקבוצה נמסר: “מועדון ספורט אשדוד מודה לקול על תרומתו ומאחל לו המון הצלחה בהמשך דרכו”.

ישראל קול מוביל את הכדור (שחר גרוס)ישראל קול מוביל את הכדור (שחר גרוס)

הארגנטינאי הצטרף לקבוצה לקראת סיום העונה שעברה, כשהגיע מאפולון לימסול הקפריסאית, שם זכה בשני תארים: אליפות קפריסין בעונת 2020/21, ובסופר קאפ שנה לאחר מכן. בעברו שיחק בקבוצות ביוון ובמולדתו.

