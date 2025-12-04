מ.ס אשדוד הודיעה על פרידה מאחד הזרים שלה

מ.ס אשדוד נפרדה מהקשר הארגנטינאי, ישראל קול, שעזב את הקבוצה וטס חזרה למולדתו. "היה לי את הכבוד ללבוש את החולצה של אשדוד. תודה לכל מי שהיה שותף לתקופה שלי כאן". העונה הופיע ארבע פעמים בלבד במדי המועדון מעיר הנחל.

במהלך העונה שעברה קול רשם שני בישולים, והוסיף שער חשוב במשחק הגורלי מול ק"ש באצטדיון ה-י"א במחזור הסיום. מהקבוצה נמסר: “מועדון ספורט אשדוד מודה לקול על תרומתו ומאחל לו המון הצלחה בהמשך דרכו”.

ישראל קול מוביל את הכדור (שחר גרוס)

הארגנטינאי הצטרף לקבוצה לקראת סיום העונה שעברה, כשהגיע מאפולון לימסול הקפריסאית, שם זכה בשני תארים: אליפות קפריסין בעונת 2020/21, ובסופר קאפ שנה לאחר מכן. בעברו שיחק בקבוצות ביוון ובמולדתו.