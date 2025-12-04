אליצור רמלה והפועל לב ירושלים עלו שלב בגביע

המסע אל הגביע יצא היום לדרך. גביע המדינה בנשים נפתח הערב (חמישי) עם שני משחקים במסגרת הסיבוב הראשון – אליצור רמלה שרדה מותחן מול הפועל ב"ש/דימונה, הפיינליסטית מהבירה יצאה מכרמיאל עם ניצחון נאה. שלב רבע הגמר ייערך בסוף דצמבר.

אליצור רמלה – הפועל באר שבע/דימונה 76:82

הפועל באר שבע/דימונה לא הייתה רחוקה להפתיע את אליצור רמלה, אך לבסוף הניסיון, העומק ושלשה גדולה של מיקיה האריגן עשו את הבדל ושלחו את טל נתן לשלב רבע הגמר. המקומיות פתחו טוב את המשחק ואחרי רבע ראשון נהדר עם אחוזים גבוהים של שתי הקבוצות הובילו 22:28. המשחק התאזן ברבע השני כאשר אבינה ווסטברוק ויהל יובנוביץ' כפו משחק שקול והלוח הראה במחצית 46:47 למארחות. המומנטום האדום נמשך לרבע השלישי אבל עדן רוטברג סיפקה מהלך חשוב של סל ועבירה.

ווסטברוק המשיכה בשלה ולאחר שלושה רבעים הדרומיות הוליכו 66:58. ברבע האחרון רמלה הידקה את ההגנה וריצת 4-15 קבעה מהפך – 70:73 לרמלה, 5 דקות לסיום. צ'לסי נלסון סיפקה מהלך חשוב ובהתקפה קריטית מיקיה האריגן חתמה את זהות המנצחת עם שלשה. הפועל באר שבע יוצאת עם המחמאות בלבד אבל מודחת מהגביע, בעוד הרמלאיות ממשיכות לשלב הבא.

לרמלה: צ'לסי נלסון 17 נק', עדן רוטברג ואראלה גבירטנס 16 נק' כ"א, מיקיה האריגן 12 נק', ליאור גרזון 10 נק', שרידנה גרין 6 נק', מאי רווח 5 נק'

לבאר שבע: דסטני הארדן 23 נק', אלישיה ווסטברוק (9 אסיסטים) 18 נק', טטיאנה יורקביצ'וס 11 נק', אופק טלקר 10 נק', יהל יובנוביץ 7 נק', גלי קונטס 3 נק', ניקה באריץ' ומאי בייקו 2 נק כ"א

מכבי כרמיאל בית הכרם – הפועל לב ירושלים 89:79

הפיינליסית מהעונה שעברה ומחזיקת הגביע מלפני שנתיים עוברת לשלב רבע הגמר אחרי ניצחון חוץ בכרמיאל. הירושלמיות ידעו להתגבר על פתיחת משחק לא טובה ובזכות רבע שלישי נהדר (28-18) יצאו עם הניצחון. המקומיות פתחו טוב יותר את המשחק והחזיקו ביתרון קטן בסיום הרבע הראשון – 14:17. שתי הקבוצות כבר הציגו משחק הרבה יותר טוב ברבע השני כאשר כרמיאל כבר הובילה 33:39, אך ריצת 8-2 כפתה שוויון – 41:41.

המומנטום נמשך לרבע השלישי שהיה במעמד צד אחד – לב ירושלים השתלטה על המשחק עם הגנה טובה וברחה ליתרון דו ספרתי – 69:59. כרמיאל עוד עשתה קולות של קאמבק, אבל האורחות ידעו להתגבר על כך בדרך לשלב רבע הגמר.

לכרמיאל: אריאל הירן 25 נק', סופיה גומז 23 נק', אלישה ג'נקינס 20 נק', אופיר לביא 6 נק', יעל טוויטו 5 נק'

ל-לב ירושלים: דסטני ליטלטון 28 נק', מיכאלה לזיץ' 18 נק', סוואנה ווילקינסון 14 נק', זיומארה מוריסון 7 נק', ירדן דנן ונועה מגד 5 נק' כ"א, נטע מישר 3 נק', ג'וי אוסיגוואי 2 נק'