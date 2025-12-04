יום חמישי, 04.12.2025 שעה 23:02
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
16704-8029הפועל אילת
15593-7188מכבי רחובות
15727-8039עירוני נהריה
14648-7538מכבי אשדוד
14668-6778מ.כ. עוטף דרום
14688-6749הפועל חיפה
14880-85610הפועל מגדל העמק
13675-6958אליצור אשקלון
13796-8159אליצור יבנה
12543-5878א.ס. רמה"ש
12776-7149מכבי פ"ת
11702-6648מכבי קריית גת
11721-6738אליצור שומרון
9704-6398מכבי חיפה
8749-6308מ.ס צפת
7633-5077מכבי מעלה אדומים

קבוצות הצפון בליגה הלאומית מחליפות גבוהים

אחרי שנודע לה כי הפוורורד האריס סובל מקרע חלקי ברצועות הקרסול, הפועל חיפה צירפה לשורותיה את סמית'. ברנדון אדוארדס חזר לפעילות במגדל העמק

|
רוזנבאום עולה לזריקה (באדיבות המועדון)
רוזנבאום עולה לזריקה (באדיבות המועדון)

בהפועל חיפה קיבלו היום (חמישי) את החדשות כי פורוורד הקבוצה, ווסלי האריס, סובל מקרע חלקי ברצועות הקרסול וייעדר כשלושה שבועות ובתגובה החתימה הפורוורד האמריקאי, ג'וניוויוס סמית'.

סמית' (2.05 מ׳), בן ה־24, בוגר מכללת סן אנטוניו טקסס רודראנאס מליגת המכללות הראשונה, החל את דרכו המקצועית העונה כאשר שיחק בפואנטה אלטו הצ'יליאנית במדיה העמיד ממוצעים של 16 נק' ו-14 ריבאונדים ב-57 אחוזים ל-2 ו-42 אחוזים לשלוש. 

“סמית׳ הוא שחקן צעיר ורעב להצליח. שחקן אתלט עם יכולות גבוהות בשני צידי המגרש”, אמר מאמן הקבוצה, רובן נייברגר והוסיף: “הוא חוסם מעולה בהגנה, נייד ו-ורסטילי בהתקפה. אנחנו מאמינים שישתלב בצורה מיטבית בשיטת המשחק שלנו ויעזור לנו בתקופה הקרובה”.

הפועל מגדל העמק יזרעאל מחזירה לפעילות את ברנדון אדוארדס, שנעדר בחודש האחרון עקב פציעה בקרסול, ושיחררה את ג'ונתן פיירל, ששיחק בקבוצה בחודש הזה, תחת חוזה זמני. 

אדוארדס (34, 2.00) העמיד השנה, עד לפציעתו, ממוצעים של 10.5 נקודות ושבעה ריבאונדים. במגדל העמק עדיין מחפשים גארד במקומו של דשון בורק, שנזרק מהקבוצה עקב נטישת משחק במהלכו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
