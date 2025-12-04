יום חמישי, 04.12.2025 שעה 21:46
כדורגל ישראלי

קניקובסקי פתח, פרנצווארוש עלתה לפסגה בהונגריה

הקשר הישראלי היה שותף ל-0:1 של קבוצתו, שטיפסה למקום הראשון בזירה המקומית. 90 דק' לנחמיאס ב-0:2 של לודוגורץ, קהת וקבוצתו ניצחו בגביע האזרי

|
גבי קניקובסקי (IMAGO)
גבי קניקובסקי (IMAGO)

הליגות ברחבי העולם ואירופה ממשיכות, כשגם הערב (חמישי) הנציגים שלנו מעבר לים המשיכו לקחת חלק במשחקים של הקבוצות שלהם, במטרה לעזור להן לעמוד במטרות במהלך העונה הנוכחית.

# גבי קניקובסקי פתח בהרכב של פרנצווארוש נגד קישווארדה בליגה ההונגרית, והשלים 57 דקות לפני שהוחלף כשקבוצתו ניצחה 0:1 משער בפנדל שנכבש בדקה ה-74. בזכות שלוש הנקודות, פרנצווארוש וקניקובסקי עלו למקום הראשון בזירה המקומית עם הפרש שערים טוב יותר מהשנייה דברצן.

# עידן נחמיאס רשם 90 דקות בניצחון 0:2 של לודוגורץ על דוברודז'ה בליגה הבולגרית. הבלם הישראלי עזר לחבריו לשמור על רשת נקייה בדרך לשלוש נקודות.

# רועי קהת המשחק בסומגאיט האזרית עלה בדקה ה-62 במסגרת שמינית גמר הגביע, קבוצתו ניצחה 1:3 את דיפאי אגסו בדרך לשלב הבא.

מאוויס צ'יבוטה שיחק מחצית כמחליף ב-2:2 של שפשי מול אוניברסיטטאה קלוז' ברומניה, זאת בשלב הבתים של מסגרת הגביע.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */