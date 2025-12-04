קניקובסקי פתח, פרנצווארוש עלתה לפסגה בהונגריה

הליגות ברחבי העולם ואירופה ממשיכות, כשגם הערב (חמישי) הנציגים שלנו מעבר לים המשיכו לקחת חלק במשחקים של הקבוצות שלהם, במטרה לעזור להן לעמוד במטרות במהלך העונה הנוכחית.

# גבי קניקובסקי פתח בהרכב של פרנצווארוש נגד קישווארדה בליגה ההונגרית, והשלים 57 דקות לפני שהוחלף כשקבוצתו ניצחה 0:1 משער בפנדל שנכבש בדקה ה-74. בזכות שלוש הנקודות, פרנצווארוש וקניקובסקי עלו למקום הראשון בזירה המקומית עם הפרש שערים טוב יותר מהשנייה דברצן.

# עידן נחמיאס רשם 90 דקות בניצחון 0:2 של לודוגורץ על דוברודז'ה בליגה הבולגרית. הבלם הישראלי עזר לחבריו לשמור על רשת נקייה בדרך לשלוש נקודות.

# רועי קהת המשחק בסומגאיט האזרית עלה בדקה ה-62 במסגרת שמינית גמר הגביע, קבוצתו ניצחה 1:3 את דיפאי אגסו בדרך לשלב הבא.

# מאוויס צ'יבוטה שיחק מחצית כמחליף ב-2:2 של שפשי מול אוניברסיטטאה קלוז' ברומניה, זאת בשלב הבתים של מסגרת הגביע.