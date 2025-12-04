בכנס השנתי: סינגל האופניים הארוך בישראל נחנך

הבוקר, לרגל כנס האופניים השנתי של הערבה הדרומית, הושק הסינגל הארוך בישראל: יהל-תמנע. לאחרונה הושלמה בניית מקטע יטבתה-תמנע שמחבר את הסינגל לאורך של למעלה מ-100 ק"מ רציפים שהוקמו בסיוע משרד התיירות וקק״ל. הערבה הדרומית נחשבת לפארק האופניים הגדול בישראל עם למעלה מ-350 ק"מ של שבילי רכיבה.

רכיבת אופניים צוברת תאוצה בשנים האחרונות בקרב מאות אלפי ישראלים המחפשים מסלולי רכיבה בדרגות קושי שונות. בהובלת החברה הכלכלית לפיתוח חבל אילות, ובתמיכת משרד התיירות, קק"ל, משרד החקלאות וביטחון המזון, רשות הטבע והגנים וגופים נוספים, נסללו בערבה הדרומית למעלה מ-350 ק"מ של מסלולי רכיבה בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים. לפני שנה נחנך מסלול של 12 ק״מ בין צומת אליפז לאגם פארק תמנע עבור רוכבי כביש.

משיקים את הסינגל החדש (דניאל בר)

כלל המסלולים בסינגל מנוהלים ומתוחזקים ע"י החברה הכלכלית חבל אילות לאורך כל השנה לרווחת הרוכבים. האזור מבוקש במיוחד בקרב רוכבים בעונת החורף, בזכות תנאי מזג האוויר האידאליים, המיעוט במשקעים הקרקע היבשה ונופי המדבר המרגשים, שמתאימה לרכיבה מרגשת ומאתגרת.

בנוסף, לציון יום המודעות הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, רכבו בסינגל והשתתפו בכנס גם רוכבי אופני טנדם סגולים, במסגרת לילה סגול, איתמר לוי ומחמוד חמודה (כבד ראיה) ושיתפו את הנוכחים ברכיבה הייחודית, האתגרים וגם ההצלחות הרבות להן זכו בשנים האחרונות.