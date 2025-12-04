יום חמישי, 04.12.2025 שעה 22:00
ספורט אחר  >> אופניים

בכנס השנתי: סינגל האופניים הארוך בישראל נחנך

בהשקעה של כ-20 מיליון שקל הושלם שביל יהל-תמנע הכולל למעלה מ-100 ק"מ, בערבה הדרומית שנחשבת לפארק הרכיבה הגדול בישראל עם אורך של מעל ל-350 ק"מ

|
רוכבים בסינגל החדש (דניאל בר)
רוכבים בסינגל החדש (דניאל בר)

הבוקר, לרגל כנס האופניים השנתי של הערבה הדרומית, הושק הסינגל הארוך בישראל: יהל-תמנע. לאחרונה הושלמה בניית מקטע יטבתה-תמנע שמחבר את הסינגל לאורך של למעלה מ-100 ק"מ רציפים שהוקמו בסיוע משרד התיירות וקק״ל. הערבה הדרומית נחשבת לפארק האופניים הגדול בישראל עם למעלה מ-350 ק"מ של שבילי רכיבה.

רכיבת אופניים צוברת תאוצה בשנים האחרונות בקרב מאות אלפי ישראלים המחפשים מסלולי רכיבה בדרגות קושי שונות. בהובלת החברה הכלכלית לפיתוח חבל אילות, ובתמיכת משרד התיירות, קק"ל, משרד החקלאות וביטחון המזון, רשות הטבע והגנים וגופים נוספים, נסללו בערבה הדרומית למעלה מ-350 ק"מ של מסלולי רכיבה בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים. לפני שנה נחנך מסלול של 12 ק״מ בין צומת אליפז לאגם פארק תמנע עבור רוכבי כביש.

משיקים את הסינגל החדש (דניאל בר)משיקים את הסינגל החדש (דניאל בר)

כלל המסלולים בסינגל מנוהלים ומתוחזקים ע"י החברה הכלכלית חבל אילות לאורך כל השנה לרווחת הרוכבים. האזור מבוקש במיוחד בקרב רוכבים בעונת החורף, בזכות תנאי מזג האוויר האידאליים, המיעוט במשקעים הקרקע היבשה ונופי המדבר המרגשים, שמתאימה לרכיבה מרגשת ומאתגרת. 

בנוסף, לציון יום המודעות הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, רכבו בסינגל והשתתפו בכנס גם רוכבי אופני טנדם סגולים, במסגרת לילה סגול, איתמר לוי ומחמוד חמודה (כבד ראיה) ושיתפו את הנוכחים ברכיבה הייחודית, האתגרים וגם ההצלחות הרבות להן זכו בשנים האחרונות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */