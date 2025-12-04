עם שער ניצחון דרמטי: בולוניה ברבע גמר הגביע

משחקי שמינית גמר הגביע האיטלקי נמשכו היום (חמישי). במשחק המוקדם ניצחה בולוניה 1:2 את פארמה ועלתה לרבע הגמר.

בולוניה – פארמה 1:2

בולוניה אירחה הערב את פארמה, ניצחה משער דרמטי דקה לסיום ה-90, ועלתה לרבע הגמר שם תפגוש את לאציו או מילאן שנפגשות בשמינית הגמר המצטלבת.

בליגה המרחק בין שתי הקבוצות גדול: בולוניה במקום ה-6, פארמה בתחתית, אבל משחק הגביע באצטדיון ראנטו דאל’ארה היה שקול. דווקא פארמה עלתה ליתרון בדקה ה-13 משער של אדריאן בנדיצ’אק. בולוניה השוותה בדקה ה-38 משער של יונתן רואו. את שער הניצחון של בולוניה כבש סנטיאגו תומס קסטרו בדקה ה-89.