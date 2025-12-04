יום חמישי, 04.12.2025 שעה 21:46
כדורגל עולמי  >> גביע איטלקי

עם שער ניצחון דרמטי: בולוניה ברבע גמר הגביע

משחקי שמינית גמר הגביע האיטלקי נמשכו, הכחולים אדומים גברו 1:2 מאוחר על פארמה בדקה ה-89, לאחר שדווקא הקבוצה מהתחתית היא זו שכבשה ראשונה במשחק

סנטיאגו קסטרו, מבקיע השער של בולוניה (IMAGO)
סנטיאגו קסטרו, מבקיע השער של בולוניה (IMAGO)

משחקי שמינית גמר הגביע האיטלקי נמשכו היום (חמישי). במשחק המוקדם ניצחה בולוניה 1:2 את פארמה ועלתה לרבע הגמר. 

בולוניה – פארמה 1:2

בולוניה אירחה הערב את פארמה, ניצחה משער דרמטי דקה לסיום ה-90, ועלתה לרבע הגמר שם תפגוש את לאציו או מילאן שנפגשות בשמינית הגמר המצטלבת.

בליגה המרחק בין שתי הקבוצות גדול: בולוניה במקום ה-6, פארמה בתחתית, אבל משחק הגביע באצטדיון ראנטו דאל’ארה היה שקול. דווקא פארמה עלתה ליתרון בדקה ה-13 משער של אדריאן בנדיצ’אק. בולוניה השוותה בדקה ה-38 משער של יונתן רואו. את שער הניצחון של בולוניה כבש סנטיאגו תומס קסטרו בדקה ה-89.

