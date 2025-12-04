מעל הליגה: אחי נצרת רשמה 1:3 על אתא ביאליק

מכבי אחי נצרת מעל הליגה? הערב (חמישי) אירחה מכבי אתא ביאליק את הקבוצה של עלאא סאיג, זאת במסגרת המחזור ה-10 בליגה א׳ צפון. משחק בין המקום הראשון למקום השני. בסיום, 1:3 גדול למכבי אחי נצרת, שפתחה פער של חמש נקודות לעת עתה.

את ההתמודדות, שנערכה באצטדיון עכו, פתח ב-19:00 רועי גולדשטיין וצוותו, אופיר מזרחי, אחמד כבהא ומוחמד דהאמשה כשופט רביעי. לאחר 34 דקות משחק, חמזה מוואסי קבע 0:1 לאחי נצרת, בשערו השמיני העונה, שער שנשאר עד תום המחצית הראשונה.

בדקה ה-52 להתמודדת, מכבי אחי נצרת עלתה ליתרון של 0:2 משער עצמי אומלל של יובל דיין. החבר׳ה של עלאא סאיג לא הפסיקו ללחוץ ובדקה ה-67 הירוקים עלו כבר ל-0:3 מכובד, משער של ח׳אלד סלימאן, שגדל במועדון, עזב לקבוצות בוגרים שונות ובעונה שעברה חזר הביתה לעזור למועדון במשימתו.

מוחמד אבו ראס צימק ל-3:1, אל מכבי אתא ביאליק של אבי סבג יצאה מההתמודדות הזו באכזבה גדולה. מכבי אחי נצרת חגגה לעיניי הקהל הרב שהגיע מנצרת עד לעכו, בתקווה שבתום העונה, זו שנה שלישית ברציפות בליגה א׳, הירוקים יחזרו למקומם הטבעי - הליגה הלאומית, ליגה מקצוענית.

לאחר משחק זה, מכבי אחי נצרת נשארת במקום הראשון כשלרשותה 25 נקודות, שמונה ניצחונות, תוצאת תיקו אחת והפסד אחד, במאזן שערים חיובי העומד על 6:21. מכבי אתא ביאליק, לעת עתה, שנייה בטבלה, כשלאחר הפסד שני העונה נשארת עם 20 נקודות.

סאיג, מאמן מכבי אחי נצרת, אמר בסיום המשחק ל-ONE: “תודה רבה, קודם כל. אנחנו שמחים על הניצחון. החבר׳ה, גברים אחד אחד. הראו אופי. עכשיו, אנחנו מסתכלים קדימה. הליגה עוד ארוכה, אבל נילחם עד הסוף למטרה״.