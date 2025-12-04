יום חמישי, 04.12.2025 שעה 23:02
נהלל יזרעאל ויפיע בנערים ב' חזרו ברגל ימין

שתי הקבוצות ממחוז יזרעאל, שנאבקו בעונה שעברה על זכייה באליפות, חזרו למשחקי הליגה והשיגו ניצחונות במשחקי חוץ, כשהשנייה עשתה זאת במהפך דרמטי

|
נהלל יזראל נערים ב' (מטעם המועדון)
נהלל יזראל נערים ב' (מטעם המועדון)

אחת מהיריבויות המרתקות של העונה שעברה בשנתון נערים ג', הייתה המאבק העיקש על הזכייה באליפות במחוז יזרעאל, בין מ.כ נהלל יזרעאל למ.ס בני יפיע. הראשונה זכתה באליפות עם 93.5 אחוזי הצלחה, כשהיא מקדימה בשש נקודות את יפיע - בזכות שני הניצחונות שהשיגה במשחקים מולה. העונה שתי הקבוצות בסגלים שעברו שינויים בעקבות התקדמות של שחקני מפתח לקבוצות בליגות גבוהות יותר, מוצאות את עצמן בליגת מחוז יזרעאל של שנתון נערים ב' - שחזרה אתמול (רביעי) לפעילות, במשחקים בהם נטלו חלק שתי הקבוצות.

מ.כ נהלל יזרעאל שמרה על מאזן מושלם בתום שישה משחקי ליגה, זאת לאחר שניצחה 0:2 במשחק הדרבי האזורי מול הפועל מגדל העמק, שמדורגת בחלק התחתון של הטבלה. על שני השערים חתומים צמד הכובשים המצטיינים של הקבוצה: אדם פיין, שעלה כמחליף בדקה ה-51, כבש את שערו הרביעי העונה, שלוש דקות בלבד לאחר שנכנס לשדה המשחק. עידן אוסקר, מלך שערי הקבוצה, כבש את שערו השישי העונה בדקה ה-60.

בני יפיע נותרה מרוחקת מרחק של חמש נקודות ומשחק עודף ממ.כ נהלל יזרעאל, זאת לאחר שגברה 2:3 על הפועל ריינה בחוץ, שעומדת על מאזן של שני ניצחונות וחמישה הפסדים. יזאן מנסארה היה השחקן החם של ריינה עם צמד שערים - בדקה השביעית מפנדל ובדקה ה-40 עם שער שדה. בין לבין שער שכבש יזאן אבו עובייד השווה ל-1:1, כשבדקה ה-70 מלך שערי יפיע השלים צמד ובשערו השמיני העונה קבע 2:2. בשלהי המשחק שער שכבש איברהים אבו סוייד חולל מהפך וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:3 לזכות יפיע.

המשחק המרכזי של המחזור ייערך בצהריי יום שישי, בשעה 14:15, כשמכבי עין מאהל - שנהנית ממאזן מושלם לאחר שישה משחקים, תשאף לשמור על מאה אחוזי הצלחה בבית מול צעירי איכסאל - אותה היא מקדימה בשתי נקודות.

