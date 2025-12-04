יום חמישי, 04.12.2025 שעה 20:52
מצאה גארד: טוני דגלאס חתם בהפועל גליל עליון

הקבוצה מהצפון החתימה את הגארד הוותיק בן ה-39, שפתח את העונה בבני הרצליה, והוא יהיה הזר הרביעי בסגל של גוני יזרעאלי והשמיני שנרשם בקבוצה

|
טוני דגלאס מתחמם למשחק (רועי כפיר)
טוני דגלאס מתחמם למשחק (רועי כפיר)

הפועל גליל עליון מצאה סוף כל סוף את הגארד שרצתה. טוני דגלאס, שפתח את העונה בבני הרצליה, חתם בגליל עד לתום העונה. דגלאס (39, 1.89) יהיה הזר הרביעי בסגל הקבוצה, כאשר ארבעה נוספים (ג'יילן בלייקס, ג'ורדן בון, דיאנדרה גולסטון ואייזיאה בראון) כבר שוחררו. לגליל נותרו שני זרים במכסה המותרת לרישום בליגה עד לסוף העונה. 

כפי שפרסמנו, בגליל החליטו ללכת על גארד מתוך הליגה, שכבר מכיר את ישראל והליגה המקומית.  דאגלאס מביא איתו רזומה עשיר: 394 הופעות ב-NBA עם ממוצעים של 7.6 נקודות, 2.3 אסיסטים ו-2.2 ריבאונדים, וניסיון ארוך שנים ברמות הגבוהות בעולם.

בעונת 2017/18 עבר לאירופה ושיחק במשך שנתיים ביורוליג במדי אנדולו אפס ודרושפאקה. בהמשך שיחק בבשאקשהיר, אסטודיאנטס, וארזה, הראקליס, ובעונת 21/22 הצטרף להפועל אילת וסייע לה להישאר בליגה הבכירה.

בשלוש העונות האחרונות שיחק בפורטוגל – שתי עונות בבנפיקה, איתה הופיע גם ב-BCL, ובעונה שעברה בפורטו, שם העמיד 11.6 נקודות ו-4 אסיסטים בליגה המקומית, ו-15 נקודות ו-4.7 אסיסטים ביורופקאפ.

