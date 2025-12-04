הילדים חוזרים לדשא: האלופה תעצור את המוליכה?

אחרי חודש של פגרה ליגות הכדורגל חוזרות לפעילות מלאה. בליגת העל של שנתון נערים א' שבעה משחקים ייערכו בשבת הקרובה, כשאחד ייערך ביום ראשון בשעה 18:30 אז תארח הפועל ת"א השלישית בטבלה את קבוצת "צו פיוס" של בית"ר ירושלים - שמדורגת במקום ה-11. המחזור יינעל ב-23 לדצמבר, במשחק בו תארח נועלת הטבלה, עירוני קריית שמונה המוחרגת מירידת ליגה, את מ.ס אשדוד העשירית.

המוליכה מחכה לאלופה

במוקד משחקי השבת יעמוד המפגש בו תארח מוליכת הטבלה, מכבי ת"א, את מכבי פ"ת - אלופת שנתון 2009. הצהובים, המודרכים על ידי ארז בלפר, יצאו לפגרה כשלזכותם מאזן מושלם ו-44 שערים, וכשהם סופגים שבעה שערים בלבד.

המלאבסים, שהגיעה לעונה הזו אחרי שנה אדירה בשנתון נערים ב', ניצחה בשבעה משחקי ליגה, אך הפסידה כבר בשני משחקים בתוצאה זהה 2:3, גם במשחק החוץ מול מכבי חיפה וגם במשחק הביתי מול הפועל ירושלים, כשמול הפועל ת"א סיימה ב-2:2. הקבוצה, בהדרכתו של יוסי בן שטרית, שהוביל אותה בעונה שעברה לזכייה באליפות המדינה בשנתון נערים ב', כבשה כמות מרשימה של 37 שערים, אך ספגה 15 שערים.

שחקני נערים א' של מכבי פתח תקווה חוגגים (חגי מיכאלי)

המועדון מפתח תקווה, שיצא לפגרה עם ניצחון 1:4 בדרבי, מדורג במקום הרביעי בטבלה, מרחק שמונה נקודות מהפסגה. הפסד בקריית שלום יפתח פער דו ספרתי בין שתי הקבוצות - דבר שמכבי פ"ת לא יכולה להרשות לעצמה באף שלב של העונה.

מנגד, מכבי ת"א נהנית מיתרון של חמש נקודות על פני המקום השני בו מדורגת מכבי חיפה, ומיתרון של שש נקודות על פני הפועל ת"א השלישית בטבלה. יריבותיה לצמרת יארחו קבוצות מהחלק התחתון של הטבלה, דבר המציב אותן כפייבוריטיות. אם מכבי ת"א לא תנצח בשבת, הפער מהדולקות אחריה עשוי להצטמצם.

מאצ' אפ מסקרן צפוי לנו בחלק הקדמי של שתי הקבוצות, כשבכל אחת מהן ניתן למצוא צמד שחקנים, שכבשו יחדיו פחות או יותר מחצית מהשערים שהבקיעה הקבוצה. אצל הצהובים מדובר בעידו יוסף - מלך שערי הליגה עם 14 כיבושים, ובשחקן הנבחרת, נועם עזרן (יליד נובמבר 2010) בנו של יניב, חלוץ העבר של מ.ס אשדוד ומכבי ת"א, שכבש תשעה שערים. מנגד, במכבי פ"ת מדובר בצמד חלוצי הנבחרת, תמיר בר - מלך שערי הקבוצה עם תשעה כיבושים, וארז דידי שכבש שמונה שערים.

אין כל ספק, שלשחקני ההגנה בשתי הקבוצות צפויים אתגרים רבים כדי להצר את צעדיהם: ההגנה התל אביבית בראשותם של השוער עמנואל לוקה וצמד שחקני הנבחרת, הראל בן לולו וטל בורקו, תנסה ליצור המשכיות ליכולת המצוינת המאפיינת אותה בעונה הזו. מנגד, הגנת האורחת בראשותם של שלושה שחקני נבחרת - השוער יובל הולצקנר והבלמים עידן טאירי ותומר פלג, ספגה עד כה כמות כפולה של שערים מזו שספגה יריבתה. כדי לקדם את קבוצתם לעבר המטרה, תצטרך הגנת פת תקווה להיות בדריכות ובעירנות מקסימלית.

שחקני מכבי תל אביב בנערים א' חוגגים (רועי כפיר)

מחזיקת הגביע יוצאת לקרב תחתית בצפון

הפועל פ"ת, שהניפה בעונה שעברה את גביע המדינה, מוצאת את עצמה יחד עוד שתי קבוצות, מ.כ נהלל יזרעאל ובני סכנין - יריבתה בשבת הקרובה, כשלכל אחת משלוש הקבוצות שבע נקודות. הכחולים מפתח תקווה נהנים מיחס שערים טוב יותר מיריבותיה. נהלל יזרעאל מדורגת במקום האחרון המעשי, בשל החרגת קרית שמונה מירידת ליגה. בני סכנין נמצאת במקום המוביל למשחקי מבחן על ההישארות בליגה. את שלוש הקבוצות מקדימה בפער של שלוש נקודות בני יהודה ת"א.

המשחק המרכזי של השבת בגזרת התחתית ייערך בשעה 11:00 בסכנין, שם תארח הקבוצה המקומית את הפועל פ"ת. הקבוצה המארחת היא היחידה בליגת העל שעומדת על מאזן הבקעות חד ספרתי, כשלזכותה תשעה שערים בלבד. סכנין, ניצחה רק פעם אחת העונה - 0:2 במשחק החוץ מול הפועל חדרה. מובילים אותה האני דגש ומג'ד יאסין שכבשו שני שערים כל אחד, כשמנגד היא ספגה 17 שערים.

הפועל פ"ת, שמודרכת על ידי עדי מישאל, שהוביל בעונה שעברה את קבוצת הנוער של מכבי פ"ת לזכייה בגביע המדינה, כבשה 22 גולים, כשעל שבעה מהם חתום יונתן מעוז, מלך שערי הקבוצה.

עם זאת, מבחינה הגנתית מדובר באחת מהקבוצות הרעות ביותר בליגה, שכן מאזן הספיגות של הקבוצה עומד על 28 שערים. ההגנה בראשות השוער עדן אידלמן והמגן איתי קדוש - שכבר הבקיע שני שערים, תהיה מוכרחה להיות מפוקסת יותר ולא לבנות על מאזן ההבקעות הנמוך של סכנין, כשהיא מצידה תצטרך את ההגנה בראשות השוער ווליד חמזה והמגן ג'ואד אבו סאלח - קפטן הקבוצה, ביכולת טובה הרבה יותר מרוב משחקי הליגה.

יתר משחקי השבת:

מכבי נתניה - הפועל כפר סבא, 10:30 - מגרש שפירא, נתניה

בית"ר טוברוק - הפועל ירושלים, 11:00 - מגרש טוברוק, נתניה

בני יהודה ת"א - מ.כ נהלל יזרעאל, 11:00, שכונת התקווה סינטטי, ת"א

הפועל באר שבע - הפועל רעננה, 17:30, וסרמיל 4 - באר שבע

מכבי חיפה - הפועל חדרה, 19:00, קצף תחתון - חיפה