יום חמישי, 04.12.2025 שעה 20:54
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

הפועל חולון נענשה על התנהגות אוהדיה נגד אתא

הקבוצה של דני פרנקו נקנסה ב-12,000 ש"ח בפועל ו-20,000 ש"ח על תנאי בעקבות אירועי המשחק נגד הצפוניים. ג'ורדן מקריי נענש גם הוא על העלבת שופט

|
ג'ורדן מקריי (רועי כפיר)
ג'ורדן מקריי (רועי כפיר)

הערב (חמישי) נקבע עונשה של הפועל חולון על האירועים במשחק הבית נגד עירוני קריית אתא מלפני שלושה שבועות, בו חולוניה הפסידה 98:90. ג’ורדן מקריי שדיבר עם השופט לאחר המשחק נקנס גם הוא.

במשחק בין חולון לקריית אתא, ב-10 בנובמבר, נזרק בקבוק מים מכיוון יציע בו ישבו אוהדי המארחת לכיוון מאמן היריבה, אלדד בנטוב. המשחק נעצר לזמן מה ולאחר שהקריין הזהיר שבמידה וייזרק חפץ נוסף המשחק ייעצר, המשחק נמשך ללא אירועים חריגים נוספים.

הקבוצה של דני פרנקו נקנסה על התנהגות אוהדיה ב-12,000 ש”ח בפועל, ו-20,000 ש”ח על תנאי. מקריי נקנס ב-12,000 ש”ח גם הוא, על העלבת השופט ניר מאירסון, השופט מהמשחק נגד הקבוצה של אלדד בנטוב.

מאז אותו משחק הספיקה הקבוצה של דני פרנקו לנצח את הפועל באר שבע ולהפסיד למכבי תל אביב במסגרת ליגת ווינר. בליגת האלופות של פיב”א הפסידה הקבוצה לבדאלונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */