הפועל חולון נענשה על התנהגות אוהדיה נגד אתא

הערב (חמישי) נקבע עונשה של הפועל חולון על האירועים במשחק הבית נגד עירוני קריית אתא מלפני שלושה שבועות, בו חולוניה הפסידה 98:90. ג’ורדן מקריי שדיבר עם השופט לאחר המשחק נקנס גם הוא.

במשחק בין חולון לקריית אתא, ב-10 בנובמבר, נזרק בקבוק מים מכיוון יציע בו ישבו אוהדי המארחת לכיוון מאמן היריבה, אלדד בנטוב. המשחק נעצר לזמן מה ולאחר שהקריין הזהיר שבמידה וייזרק חפץ נוסף המשחק ייעצר, המשחק נמשך ללא אירועים חריגים נוספים.

הקבוצה של דני פרנקו נקנסה על התנהגות אוהדיה ב-12,000 ש”ח בפועל, ו-20,000 ש”ח על תנאי. מקריי נקנס ב-12,000 ש”ח גם הוא, על העלבת השופט ניר מאירסון, השופט מהמשחק נגד הקבוצה של אלדד בנטוב.

מאז אותו משחק הספיקה הקבוצה של דני פרנקו לנצח את הפועל באר שבע ולהפסיד למכבי תל אביב במסגרת ליגת ווינר. בליגת האלופות של פיב”א הפסידה הקבוצה לבדאלונה.