מכבי ת"א הודיעה: עילאי בן סימון חתם ל-3 שנים

מכבי תל אביב הודיעה רשמית שעילאי בן סימון (16), שערך את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת במשחק נגד מיטיולן במסגרת הליגה האירופית והפך לשחקן הצעיר ביותר שייצג את המועדון במסגרת אירופית, חתם רשמית על חוזה חדש לשלוש שנים.

בן סימון אמר לאחר החתימה על החוזה החדש: "לחתום על החוזה המקצועני הראשון שלי במכבי תל אביב זו הרגשה מדהימה. זהו רגע מרגש וגדול, אבל מבחינתי זו רק ההתחלה. עכשיו מתחילה העבודה האמיתית. יאללה מכבי!"

העונה, במדי קבוצת הנוער מכבי ת"א 'שחר', כבש בן סימון 4 שערי ליגה ב-10 משחקים. בעונה שעברה, במדי קבוצת הנערים הבקיע בן סימון 15 שערים ב-20 משחקים בכל המסגרות.

עילאי בן סימון (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

בן סימון נמנה על סגל נבחרת הנוער עד גיל 19 של ישראל במדיה כבש 2 שערים ב-5 הופעות. בנוסף, ייצג בן סימון את ישראל בנבחרות הנערים עד גיל 17 ועד גיל 16, בהן כבש 4 שערים ב־16 משחקים בין לאומיים.