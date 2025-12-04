יום חמישי, 04.12.2025 שעה 19:16
ליגה פורטוגלית 25-26
343-2512פורטו1
316-3112ספורטינג ליסבון2
287-2512בנפיקה ליסבון3
236-1612ז'יל ויסנטה4
207-1312פמליקאו5
1911-2312בראגה6
1917-1812מורירנסה7
1717-1412גימראייש8
1419-1412אלוורקה9
1318-1912אשטוריל10
1320-1512ריו אבה11
1214-1012סנטה קלרה12
1217-1212נסיונאל מדיירה13
1118-1312אמדורה14
926-1312קאסה פיה15
920-712טונדלה16
934-1312ארוקה17
329-812איי.וי.אס18

מוריניו: שביתת השופטים? לא תהיה בעיה בכלל

מאמן בנפיקה הגיב לאיום השביתה: "אם לא יופיעו, אני בטוח ששופטים מרחבי אירופה ישמחו לבוא לפורטוגל". וגם: מאמן היריבה, ולמה ציין שנוהג ב-BMW

|
ז'וזה מוריניו (IMAGO)
ז'וזה מוריניו (IMAGO)

לקראת הדרבי של ליסבון מול ספורטינג, במסגרת המחזור ה-13 בליגה הפורטוגלית, התייחס הערב (חמישי) במסיבת העיתונאים מאמן בנפיקה, ז'וזה מוריניו, לשמועות בדבר אפשרות לשביתה של השופטים בפורטוגל, ולא נראה מודאג במיוחד מהתרחיש: "אם הם יעשו שביתה, אני משוכנע שיש הרבה שופטים ברחבי אירופה שישמחו להגיע ולנהל משחקים בליגה שלנו", אמר המאמן.

השביתה עלתה לכותרות בשבועות האחרונים, לאחר שאיגוד השופטים של פורטוגל פרסם אזהרה שאם לא תוחמר הענישה בדבר אלימות מילולית כנגד שופטים מצד שחקנים, אנשי צוות והנהלה, הארגון ישבות ולא יופיע למשחקי הליגה.

מאמן סגנית האלופה הדגיש כי מדובר בעידן שבו השופטים צריכים להיות מקצוענים לכל דבר: "היום השופטים הם אנשי מקצוע. אולי לא כולם כולל כולם, אבל אני בטוח שהשופטים הטובים ביותר מהמדינות הגדולות באירופה ירצו לבוא. לדעתי זו לא תהיה בעיה גדולה, הליגה תמשיך והמוסדות ימצאו פתרונות".

זז'וזה מוריניו (IMAGO)

הדרבי מול ספורטינג, שהוא אחד המשחקים הגדולים והטעונים בכדורגל הפורטוגלי, ייערך על רקע המתח סביב הסוגיה, אך בבנפיקה מעדיפים להתרכז בצד המקצועי: “האוהדים יכולים לצפות לבנפיקה שרוצה לנצח, בלי לחץ ובלי דרמה, שלושת הניצחונות האחרונים מעודדים אותי, אך אינם סיבה לאבד ענווה או פרופורציות”, אמר מוריניו.

המיוחד התבדח כהרגלו כשנשאל על כך שאוהדי בנפיקה רואים בעצמם “פרארי”, מבחינת יוקרת המועדון: “אני עכשיו נוהג בב.מ.וו שקיבלתי במתנה מהמועדון, אני קמצן אז אני לא אקנה פרארי, גם את הרכב הנוכחי שלי קיבלתי במתנה”. לגבי נקודות החולשה אצל היריבה שמר על עמימות כשאמר: ”אני לא אתן לכם לבוא לאימון ולראות הכל, אנחנו מתכוננים למגוון סיטואציות נגד יריבה קשה”.

על המאמן של היריבה העירונית, שבמסיבת העיתונאים שלו החמיא ל”מיוחד” ואמר שהוא מודל לחיקוי, אמר: ”אין לי מה ללמד אותו, הוא עושה עבודה נהדרת, הוא לקח קבוצה טובה של רובן אמורים ויצר קבוצה בצלמו עם אומץ ויכולת גבוהה, אני מעריך אותו כאיש מקצוע”.

