מוריניו: שביתת השופטים? לא תהיה בעיה בכלל

לקראת הדרבי של ליסבון מול ספורטינג, במסגרת המחזור ה-13 בליגה הפורטוגלית, התייחס הערב (חמישי) במסיבת העיתונאים מאמן בנפיקה, ז'וזה מוריניו, לשמועות בדבר אפשרות לשביתה של השופטים בפורטוגל, ולא נראה מודאג במיוחד מהתרחיש: "אם הם יעשו שביתה, אני משוכנע שיש הרבה שופטים ברחבי אירופה שישמחו להגיע ולנהל משחקים בליגה שלנו", אמר המאמן.

השביתה עלתה לכותרות בשבועות האחרונים, לאחר שאיגוד השופטים של פורטוגל פרסם אזהרה שאם לא תוחמר הענישה בדבר אלימות מילולית כנגד שופטים מצד שחקנים, אנשי צוות והנהלה, הארגון ישבות ולא יופיע למשחקי הליגה.

מאמן סגנית האלופה הדגיש כי מדובר בעידן שבו השופטים צריכים להיות מקצוענים לכל דבר: "היום השופטים הם אנשי מקצוע. אולי לא כולם כולל כולם, אבל אני בטוח שהשופטים הטובים ביותר מהמדינות הגדולות באירופה ירצו לבוא. לדעתי זו לא תהיה בעיה גדולה, הליגה תמשיך והמוסדות ימצאו פתרונות".

ז'וזה מוריניו (IMAGO)

הדרבי מול ספורטינג, שהוא אחד המשחקים הגדולים והטעונים בכדורגל הפורטוגלי, ייערך על רקע המתח סביב הסוגיה, אך בבנפיקה מעדיפים להתרכז בצד המקצועי: “האוהדים יכולים לצפות לבנפיקה שרוצה לנצח, בלי לחץ ובלי דרמה, שלושת הניצחונות האחרונים מעודדים אותי, אך אינם סיבה לאבד ענווה או פרופורציות”, אמר מוריניו.

המיוחד התבדח כהרגלו כשנשאל על כך שאוהדי בנפיקה רואים בעצמם “פרארי”, מבחינת יוקרת המועדון: “אני עכשיו נוהג בב.מ.וו שקיבלתי במתנה מהמועדון, אני קמצן אז אני לא אקנה פרארי, גם את הרכב הנוכחי שלי קיבלתי במתנה”. לגבי נקודות החולשה אצל היריבה שמר על עמימות כשאמר: ”אני לא אתן לכם לבוא לאימון ולראות הכל, אנחנו מתכוננים למגוון סיטואציות נגד יריבה קשה”.

על המאמן של היריבה העירונית, שבמסיבת העיתונאים שלו החמיא ל”מיוחד” ואמר שהוא מודל לחיקוי, אמר: ”אין לי מה ללמד אותו, הוא עושה עבודה נהדרת, הוא לקח קבוצה טובה של רובן אמורים ויצר קבוצה בצלמו עם אומץ ויכולת גבוהה, אני מעריך אותו כאיש מקצוע”.