ליגה ספרדית 25-26
3717-4215ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2020-1415אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

קורטואה על המקרה של אראוחו: אנחנו לא מכונות

שוער ריאל מדריד דורש כבוד במגרשים ומזהיר מפני ההשפעה הרגשית ששחקנים סובלים ממנה: "רונאלד חווה התעללות ברשתות החברתיות, הקהל לא חייב לקלל"

|
טיבו קורטואה (IMAGO)
טיבו קורטואה (IMAGO)

טיבו קורטואה ניצל את הניצחון 0:3 של ריאל מדריד מול אתלטיקו בילבאו כדי לשגר מסר תקיף בנוגע לאופן שבו שחקנים זוכים ליחס, כשהוא מציין ישירות את המקרה של רונאלד אראוחו לאחר הטעות שלו בליגת האלופות מול צ'לסי. השוער הבלגי, שחזר להרכב בליגה, הצר על הדינמיקה של הקללות במגרשים מדי שבוע ועל ההשפעה שעלולה להיות לכך על בריאותם הנפשית של הכדורגלנים.

"זה קשה. אנחנו אנשים, אנחנו בני אדם. תראו מה קורה עם אראוחו. אם אתה רואה אחרי המשחק מול צ'לסי את ההתעללות שהוא חווה ברשתות, שם הכל מתחיל. ואז אנחנו מתפלאים למה שחקן קצת לא טוב מנטלית", אמר קורטואה באזור הראיונות, כשהוא משתמש במקרה של הבלם של בארסה כדוגמה, לאחר שביקש מהמועדון כמה ימי הפסקה בעקבות גל התקיפות שקיבל.

השוער התייחס גם לשריקות ולמתח שחווה ויניסיוס בסן מאמס, שם שוב התעמת עם חלק מהקהל. קורטואה הגן על חברו לקבוצה ודרש כבוד כלפי כל השחקנים, מעבר ליריבות של הרגע. "אנחנו לא מכונות, אנחנו בני אדם. אני אוהב את הפיקים במשחקים, אבל לא תמיד חייבות להיות קללות. היום ויני היה רגוע", הסביר. "אני חושב שבסופו של דבר צריך שיהיה קצת כבוד, כי אנחנו בני אדם".

זה כוכב: משחק ענק לאמבפה ב0:3 על בילבאו

קורטואה התעקש שהאווירה התחרותית לא מצדיקה התנהגויות מסוימות וקרא לחשיבה עמוקה בנושא. "הפיקים יוצרים אווירה, כן, אבל יש גבולות", הזכיר. למרות זאת, ההתנהגות של הכוכב הברזילאי של מדריד שוב הותירה תחושה לא טובה. לאחר השער השלישי של ריאל מדריד, הברזילאי, שכבר כמה דקות החליף מחוות ומבטים עם כמה שחקני יריב ועם חלק מהקהל, אף בלי אירוע מיוחד לציון, ניגש להגן על קרן, וברגע זה התחיל לפנות אל הקהל עם הידיים.

עם יד שמאל סימן את המספרים אחד עד שלוש כדי להזכיר לאוהדים המקומיים את התוצאה ואת ההפסד של קבוצתם. מחווה שלא נעלמה מעיני הקהל בסן מאמס ולא מעיני המצלמות, שתיעדו אותה בבירור. הקהל במגרש נפרד ממנו בשריקות רמות ובקריאות גנאי.

לפני כמה ימים בלבד, במוטיליבי מול ג'ירונה, הברזילאי "שלח" את הקהל המקומי לליגה השנייה. סצנה שחוזרת על עצמה פעמים רבות מאז הגעתו של ויניסיוס לליגה הספרדית.

