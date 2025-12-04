מסי על פפ: בשבילי הוא המאמן הכי טוב מכולם

ליאו מסי זכה בכל התארים עם פפ גווארדיולה בברצלונה. הארגנטינאי, שמשחק היום באינטר מיאמי, שנמצאת מרחק נגיעה מזכייה היסטורית ב-MLS, דיבר על המאמן הקטלוני של מנצ’סטר סיטי בראיון ל-’ESPN’, שבו דיבר גם על הסיכויים של נבחרתו במונדיאל 2026.

הפרעוש אמר על גווארדיולה: “בשבילי הוא יחיד במינו. יש מאמנים טובים בצורה יוצאת דופן, אבל לו יש משהו שונה. מבחינתי הוא הכי טוב מכולם, בדרך שבה הוא רואה דברים, מכין משחקים, מעביר מסרים לשחקנים… הוא שלם מאוד. הוא הלך למקומות אחרים והמשיך לנצח, ולא רק זה, זה גם הדרך שבה הקבוצות שלו משחקות”.

מסי גם פירט על הסיכויים של ארגנטינה בגביע העולם בקיץ: “הנבחרת תנסה שוב, תיתן הכל ותילחם, אבל פרטים קטנים עלולים להשאיר אותך בחוץ. מונדיאל הוא דבר מאוד קשה. כל נבחרת יכולה לסכן אותך. פגיעה בקורה, דו קרב פנדלים, אלו סיבות שאתה יכול להפסיד”.

אקס ברצלונה המשיך: “אנחנו גם מול הולנד וגם נגד צרפת היינו הרבה יותר טובים ובסוף הגענו לפנדלים. אחר כך הייתה לנו את החיה הזו (מדבר על דיבו מרטינס), שנתן לנו את הניצחון, אבל היינו יכולים גם לא לנצח. מאוד קשה לזכות במונדיאל”.