יום חמישי, 04.12.2025 שעה 16:28
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
349-4412באיירן מינכן1
2613-2212לייפציג2
2511-2112בורוסיה דורטמונד3
2317-2812באייר לברקוזן4
2317-2512הופנהיים5
2217-2112שטוטגרט6
2123-2812איינטרכט פרנקפורט7
1620-1912פרייבורג8
1621-1612ורדר ברמן9
1520-2112פ.צ. קלן10
1519-1512אוניון ברלין11
1319-1612בורוסיה מנשנגלדבאך12
1218-1112המבורג13
1027-1512אוגסבורג14
922-1412וולפסבורג15
827-1012היידנהיים16
724-1012סט. פאולי17
623-1112מיינץ18

הצעדים של ברצלונה למניעת ביזיון מול פרנקפורט

לאחר המבוכה ב-2022 כשהאוהדים הגרמנים מילאו את הקאמפ נואו, הקטלונים הודיעו על שורה של צעדים ואכיפה מוגברת כדי למנוע מהמקרה להתרחש שוב באלופות

|
אוהדי פרנקפורט בקאמפ נואו (IMAGO)
אוהדי פרנקפורט בקאמפ נואו (IMAGO)

ברצלונה נערכה מחדש לקראת משחק הבית מול פרנקפורט בליגת האלופות, שייערך ביום שלישי במסגרת המחזור ה־6 של שלב הליגה. אחרי המבוכה שהתרחשה ברבע גמר הליגה האירופית בעונת 2021/22, אז אלפי אוהדים גרמנים הציפו את יציעי קאמפ נואו והפכו את האצטדיון כמעט ל"מגרש חוץ" עבור הקטלונים, במועדון החליטו על שורת צעדים חריפים כדי לוודא שהתסריט הזה לא יחזור על עצמו.

בהודעה רשמית הודיע המועדון שכל הכרטיסים למשחק ייועדו אך ורק ל’סוסיוס’, חברי וחברות המועדון. אתמול נפתחה מכירת הכרטיסים המוקדמת לאוהדים, ורק מי שמוכיח את מעמדו כחבר מועדון רשאי לרכוש כרטיסים למשחק. בברצלונה הסבירו כי מדובר בהחלטה שנועדה "למנוע חזרה על אירועי אפריל 2022", אז הצטבעו היציעים בלבן של פרנקפורט לעיני אוהדי בארסה.

המועדון הבהיר כי כל כרטיס שיתגלה בידיו של אוהד פרנקפורט ביציע המקומי יירשם וייבחן כדי לזהות את האוהד שהיה מעורב ברכישה ובהעברתו ליריבה. במועדון מדגישים כי פעולה כזו "מסכנת את הביטחון ואת רווחת שאר החברים, החברות והאוהדים של ברצלונה", וציינו כי המקרים יועברו לדיון בפני ועדת המשמעת, שיכולה לנקוט צעדים נגד האחראים. בנוסף, הוצהר כי מי שיימצא מעורב במכירה חוזרת בלתי חוקית עשוי להתמודד גם עם השלכות משפטיות.

אוהדי פרנקפורט בברצלונה (רויטרס)אוהדי פרנקפורט בברצלונה (רויטרס)

המחירים הרשמיים של הכרטיסים ינועו בין 59 ל־199 אירו, כאשר הסוסיוס יקבלו הנחה של 30 אחוז. במקביל, ברצלונה הודיעה על הגברת אמצעי האבטחה: תגבור כוחות האבטחה בכל שער וביציעים, ניהול הדוק יותר של כל אירוע חריג ואף הוצאה מהאצטדיון במידת הצורך. כמו כן ייערכו בדיקות שמיות ובדיקות חזותיות לאוהדים שיופיעו עם סמלים או לבוש של פרנקפורט, כדי לאתר רכישת כרטיסים שלא כחוק.

במועדון ציינו גם תיאום מלא עם פרנקפורט, משטרת העירייה והמשטרה הקטלונית, במטרה למנוע מאוהדי היריבה להסתובב באזור אצטדיון קאמפ נואו עם כרטיסים שיועדו ליציע המקומי, ולנסות לבלום מראש תופעות של ספסרות. בנוסף, ברצלונה תבצע ניתוח יומי של כל רכישות הכרטיסים כדי לזהות דפוסים חשודים של מכירה פיקטיבית או העברת כרטיסים ליריבה.

אוהדי פרנקפורט (רויטרס)אוהדי פרנקפורט (רויטרס)

יש לזכור כי אופ"א מחייבת את כל המועדונים המשתתפים במפעליה להקצות 5 אחוז מתכולת האצטדיון לאוהדי היריבה. במקרה של הקיבולת הנוכחית של קאמפ נואו מדובר בכ-2,250 מקומות. לפי הדיווחים, מכסה זו תישמר עבור אוהדי פרנקפורט, כלומר אוהדים גרמנים כן יוכלו להיכנס לאצטדיון, אך לא יוכלו להתמקם ביציעים המיועדים לקהל המקומי.

בברצלונה הזכירו כי כבר במשחק הליגה באצטדיון מול אלאבס, נכחו נציגי אופ"א שבדקו לעומק את אופן ניהול המשחק, לא רק בהיבטי אבטחה, בדיקות כניסה ושילוט, אלא גם את האזור המיועד לאוהדי היריבה. כעת מצפים במועדון שהצעדים המחמירים, בשילוב המעקב הצמוד אחר הכרטיסים, ימנעו חזרה על "הפרק הטראומטי" ההוא מול פרנקפורט, ויבטיחו שברצלונה תשחק הפעם באצטדיון שהוא באמת ביתי.

