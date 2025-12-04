יום חמישי, 04.12.2025 שעה 15:52
בזמביה הבהירו: גרנט לא קיבל תשלום על עזיבתו

במדינה הוציאו הבהרה רשמית שסותרת מספר דיווחים: "גרנט לא קיבל תשלום עבור סיום חוזהו, הפרידה הייתה הדדית לחלוטין. מה ששולם לו זה חוב שהצטבר"

אברהם גרנט (IMAGO)
אברהם גרנט (IMAGO)

התאחדות הכדורגל של זמביה פרסמה הבהרה רשמית בעקבות דיווחים נרחבים ברשתות החברתיות, שלטענתה מבוססים על "מידע שגוי", בנוגע לתשלום שבוצע למאמן נבחרת זמביה לשעבר, אברהם גרנט, שעזב לאחרונה את התפקיד.

על פי הודעה רשמית שפורסמה על ידי ראש אגף התקשורת של ההתאחדות, נקווטו טמבווה, הכסף ששולם למאמן הישראלי היה סכום שההתאחדות הייתה חייבת לו, ולא חבילת פיצויים בגין סיום חוזהו. ברשתות החברתיות נטען שההתאחדות שילמה לגרנט 277,222.99 דולר (כ־6.38 מיליון קוואצ’ה זמבית) כחלק מהסדר פרידה לאחר סיום ההתקשרות.

בהודעה הרשמית נכתב: "התאחדות הכדורגל של זמביה מבקשת לתקן מידע שגוי המצביע על כך שאברהם גרנט קיבל תשלום כדי להביא לסיום חוזהו". מזכ"ל ההתאחדות, מצ’אצ’ה שפנדה, אמר לכלי התקשורת של זמביה כי הפרידה בין גרנט להתאחדות הייתה הדדית לחלוטין ולא כללה תשלום פיצויים מכל סוג.

עוד הבהיר שפנדה כי הסכום שדווח כלל לא היה חבילת פרידה, אלא חלק מהחוב המצטבר שההתאחדות הייתה חייבת לגרנט בזמן שהצדדים החליטו להיפרד: "למען הסר ספק, הסכומים שהוצגו בדוח הכספי באסיפה הכללית המתכנסת מחדש הם כספים שהיו חייבים למאמן, ולא חבילת פרידה. למעשה, רוב החוב נוצר עוד לפני שממשל קית’ מוומבה נכנס לתפקיד".

