בב"ש מנסים להתרומם: חייבים לשכוח מהטעויות

אחרי איבוד הנקודות המאכזב מול הפועל פתח תקווה במחזור אמצע השבוע, בהפועל באר שבע יודעים שלא תהיה דרך טובה יותר להתאושש, מאשר במשחק העונה ביום ראשון מול מכבי תל אביב בטרנר. החבורה של רן קוז'וק זכתה היום למנוחה ומחר בבוקר תמשיך את ההכנות, כשההערכה שהמאמן יחזור להרכב הקלאסי, כששני שינויים משמעותיים צפויים ביחס ל-1:1 במושבה.

"האווירה אחרי יום שלישי היא כמו הפסד. אנחנו חייבים לשכוח את הטעויות ולעשות את הכל כדי לתקן ביום ראשון נגד מכבי תל אביב. מצפה לנו משחק קשה מאוד", אמרו בבאר שבע.

הבשורה המרכזית מגיעה מההגנה. הבלם הסנגלי ג’יבריל דיופ יחזור ל-11, לאחר שריצה עונש הרחקה, והוא יתפוס את מקומו של מיגל ויטור. לצידו יש התלבטות בין אור בלוריאן, שנמנע במשחק האחרון מקבלת כרטיס צהוב חמישי לבין מתן בלטקסה שזוכה ליתרון קל בגלל שהוא משחק בצד שמאל.

אור בלוריאן וג'וניור דיופ (רדאד ג'בארה)

גם בקישור צפוי שינוי. אליאל פרץ, שסופסל במשחק מול פתח תקווה בעקבות העימות עם מאמן הכושר ישראל זביטי אחרי חילופו מול הפועל חיפה, צפוי לקבל את חולצת ההרכב ולחזור לעמדת הקשר האחורי. שי אליאס, שפתח בשני המשחקים האחרונים, צפוי לרדת אל הספסל.

לוקאס ונטורה עלה לשחק חולה נגד פתח תקווה ומרגיש הרבה יותר טוב. בחזית הפצועים, אופיר דוידזאדה עדיין בספק גדול, לאחר שלא נכלל בסגל בשני המשחקים האחרונים, ובבאר שבע יחליטו לגביו מחר או בשבת.