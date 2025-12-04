יום חמישי, 04.12.2025 שעה 15:54
ד"ר יואב הלר סיים את תפקידו כיו"ר מכון וינגייט

אחרי קדנציה בת שלוש שנים, הלר עזב את וינגייט ואמר: "הגענו להישגים משמעותיים". ארי שטינברג עתיד להחליפו, אך חסרה חתימה אחת על כתב המינוי שלו

ד"ר יואב הלר נפרד מווינגייט (מכון וינגייט)

יו”ר מכון וינגייט, ד”ר יואב הלר, סיים את תפקידו. היום (חמישי) הוא נפרד מהעובדים וניהל את הישיבה האחרונה של הדירקטוריון, אחרי קדנציה בת שלוש שנים. ארי שטינברג אמור להיכנס לתפקיד במקומו בקרוב, אך בינתיים מי שצפויה למלא את החסר היא ראשת מינהל הספורט מורן מסיקה, עד שיקבל את כתב המינוי.

בשלב זה, עדיין אין כתב מינוי למי שאמור להיכנס לתפקיד היו”ר, ארי שטינברג, וזאת משום שחסרה חתימה אחת על כתב המינוי. אמנם ועדת המינויים בחברות הממשלתיות, בראשות השופטת בדימוס שולמית דותן, כבר אישרה את מועמדותו לתפקיד יו”ר מכון וינגייט הבא, אך דותן עדיין לא חתמה על כתב המינוי. בימים האחרונים ניסו ליצור איתה קשר דרך משרד התרבות והספורט על מנת להשלים את המהלך, אך זה עדיין לא קרה.

בגלל שעדיין לא ניתן כתב מינוי לארי שטינברג, בחצות הלילה מכון וינגייט אמור להישאר ללא יו”ר מכהן בפועל. במצב כזה, מי שאמורה להיכנס לתפקיד באופן זמני כממלאת מקום היא ראשת מינהל הספורט, מורן מסיקה, עד שיתקבל כתב המינוי החתום והמלא, שיאשר רשמית כי יש דמות חדשה שתעמוד בראש המכון הלאומי לספורט.

ארי שטינברג, עדיין לא התקבל כתב המינוי (חגי מיכאלי)ארי שטינברג, עדיין לא התקבל כתב המינוי (חגי מיכאלי)

יו”ר המכון היוצא יואב הלר אמר בנאום מרגש: ”אני מסכם שלוש שנים שבהן הגענו להישגים משמעותיים במכון וינגייט בדרך להשגת היעד להפוך להיות אחד מחמשת מכוני הספורט ההישגיים הטובים בעולם. אני גאה להגיד שבשנים האחרונות, ספורטאי ההישג, המאמנים שלהם והאיגודים רואים בווינגייט כבית הלאומי שלהם ובמקום שמספק להם את כל התנאים להצליח”. 

הלר הוסיף: “וינגייט הוא מעל הכל סך העובדים והעובדות המדהימים שבעמל רב עובדים יומם וליל כדי להגשים את המשימה הלאומית אותה קיבלנו. אני מודה על הזכות להיות חלק מהעולם המופלא הזה של הספורט בישראל”.

ד"ר יואב הלר ומורן מסיקה (מכון וינגייט)ד"ר יואב הלר ומורן מסיקה (מכון וינגייט)

שר התרבות והספורט מיקי זוהר שלח את ברכתו לבאי האירוע ואמר: “הישגי מדינת ישראל בספורט ההישגי מתבססים על התשתית והמעטפת של מכון וינגייט, שבונה ומטפח דורות של ספורטאיות וספורטאים, שמרימים את קרנה של ישראל בין האומות. לד”ר יואב הלר הייתה תרומה משמעותית בשנים האחרונות לקידום המכון בכל המישורים, הוא עשה זאת בצניעות ובכישרון ניהולי משמעותי. אני מבקש להודות ליואב בשמי ובשם משרד התרבות והספורט, ולאחל לו הצלחה רבה בהמשך הדרך”.

מנכ״ל מכון וינגייט גיא אטיאס סקר בנאומו את ההישגים המשמעותיים של המכון בתקופת כהונתו של הלר ואמר: “מהקמת תיכון וינגייט שהשלים את המעטפת לספורטאיות וספורטאי האקדמיה, תנופת הבינוי והתשתיות שבמרכזה הקמת אצטדיון האתלטיקה ומתקני ענף הכדורסל ועד למהפכת החדשנות במכון, יואב היה תמיד עבורי משענת בכל צמתי ההחלטות, איש ערכי ואיכותי שתרם רבות לקידום הספורט ההישגי בכלל והמכון בפרט”.

אטיאס הוסיף: “אני רוצה להודות לך על האמון, על הגב שנתת, על השותפות והתמיכה גם ברגעים לא פשוטים שעברנו במכון. זה לא מובן מאליו וזה ילווה אותנו עוד שנים רבות. אני וכל עובדי המכון מאחלים לך שתמשיך עם החזון והערכים שמובילים אותך תמיד, ושכל תפקיד ומשימה שתבחר למלא, תוביל באותו אופן שבו פעלת בעבודה המשותפת”.

