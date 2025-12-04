יום חמישי, 04.12.2025 שעה 15:51
מחשב העל קבע: סיכויי הנבחרות לזכות במונדיאל

לפי מחשב העל של אופטה, ברזיל ואנצ'לוטי מחוץ לטופ 5, כשהאלגוריתם בחר בספרד כנבחרת עם הסבירות הכי גבוהה. מה הסיכוי של פורטוגל ואיפה ארגנטינה?

|
לאמין ימאל ואמבפה (IMAGO)
לאמין ימאל ואמבפה (IMAGO)

הכדורגל תמיד היה מלא בחוסר ודאות, אבל בעידן הנתונים המכונות כבר מנסות לנבא את העתיד. מחשב העל של ‘אופטה’ הפעיל שוב את גלגלי הסטטיסטיקה שלו כדי לפענח מי תניף את גביע העולם ב-2026, והוא מציב את ספרד של לואיס דה לה פואנטה במקום הראשון בעולם. אלופת אירופה המכהנת מופיעה כפייבוריטית הבולטת לתואר עם 17 אחוזי זכייה, על בסיס מודל שמנתח אלפי תרחישים כדי למצוא את הסבירות הגבוהה ביותר.

מאחורי ספרד ניצבת יריבה מוכרת שלא מוותרת: צרפת, סגנית אלופת העולם מקטאר, נהנית מסיכוי משכנע של 14.1% ונמצאת בעמדה לרשום היסטוריה. אם שוב תגיע לגמר, זו תהיה הפעם השלישית בלבד בהיסטוריה שקבוצה משתתפת בשלושה גמרים רצופים, הישג ששייך עד כה רק לגרמניה (1982, 1986, 1990) וברזיל (1994, 1998, 2002). 

את שלישיית הצמרת משלימה נבחרת שטבועה בהיסטוריה ובהחמצות טריות: אנגליה. ממציאת המשחק, המדורגת כיום רביעית בדירוג פיפ"א, זוכה ל־11.8% סיכויי זכייה. הבעיה שלה אינה סטטיסטית, אלא רגשית: היא לא העפילה לגמר מאז 1966, השנה האלמותית. המספרים לטובתה, אבל משקל הזמן ממשיך להרחיק אותה.

נבחרת אנגליה מאושרת (IMAGO)נבחרת אנגליה מאושרת (IMAGO)

גם האלופה הנוכחית נמצאת במשוואה. ארגנטינה, שהגיעה לפסגה ב-2022, מקבלת רק 8.7% לשחזור ההישג. זה אולי נשמע מעט עבור נבחרת שנושאת את המורשת של ליאו מסי, אבל יש פרט חשוב: זו הנבחרת הלא אירופית בעלת הסיכוי הגבוה ביותר לזכות. השליטה היבשתית בנתונים אינה מקרית, אירופה שולטת באלגוריתם ובחלק גדול מהכדורגל המודרני.

במרוץ לתואר ראשון, מחשב העל מצביע על מועמדת מפתיעה: פורטוגל, עם 6.6%. מעניין לציין שזהו האחוז הגבוה ביותר מבין כל הנבחרות שלא זכו מעולם במונדיאל. אלופת ליגת האומות ב-2024/25 חולמת לפרוץ מחסום שבאופן סטטיסטי נראה קרוב מאי פעם. ברזיל של קרלו אנצ’לוטי מחוץ לטופ 5, שישית עם סיכוי של 5.6% לזכות.

ומה לגבי המארחות? מונדיאל 2026 יתקיים בשלוש מדינות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, אך רק האחרונה זוכה לסיכוי קלוש: 1.3% בלבד. ההיסטוריה אינה לטובתה, אבל יתרון הביתיות תמיד טומן בחובו יתרון נסתר. מבט אפריקאי מעלה את הנבחרת שכבר שברה שיא היסטורי: מרוקו. עם סיכוי של 1.1%, שוב היא התקווה הגדולה של אפריקה. זה לא נובע ממשאלת לב: ב-2022 היא סיימה רביעית, ההישג הטוב ביותר בתולדות היבשת.

הכדורגל האמיתי יכריע אם המכונה צודקת או תתנגש באינסטינקט האנושי. אבל אם העתיד היה כתוב בקוד, ספרד כבר הייתה צריכה לפנות מקום נוסף במוזיאון שלה.

