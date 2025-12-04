אנדרה דה סילבה חתם בעפולה עד תום העונה

הפועל עפולה עלתה העונה לליגה הלאומית, אך לא הכל הולך לה בעונה הזאת, הקבוצה מהצפון נמצאת במקום ה-15 המוביל חזרה לליגה א’. בצל כך, בקבוצה הצפונית מצאו לנכון להחתים את אנדרה דה סילבה, שחקן התקפה שינסה להשאיר אותה בליגה השנייה.

בקבוצה הוציאו את ההודעה הבאה: “ברוך הבא, אנדרה. שחקן הכנף הברזילאי חתם במועדון עד סוף העונה, באמצעות סוכני השחקנים פלג וונא. דה סילבה, בן 27, מגיע למועדון לאחר עונה בקבוצת בלטי מהליגה הראשונה במולדובה, שבה כבש שבעה שערים והוסיף שישה בישולים”.

לאחר החתימה אמר השחקן: “האנשים בעפולה קיבלו אותי ממש יפה. אני מודה להם על הבחירה בי ומאמין ביכולת שלי להחזיר להם על הדשא. יאללה עפולה”.

אנדרה דה סילבה במעמד החתימה (צילום: באדיבות המועדון)

מחר (שישי), ייצאו חניכיו של אלכסנדר גרנובסקי למשחק בו יתארחו אצל הפועל נוף הגליל באצטדיון גרין, בו ינסו להתקרב לבני יהודה, שנמצאת גם היא מתחת לקו האדום.