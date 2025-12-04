יום חמישי, 04.12.2025 שעה 15:53
ליגה לאומית 25-26
2914-3213מכבי פ"ת1
2610-2113מכבי הרצליה2
2213-1613הפועל כפ"ס3
2113-1713הפועל ראשל"צ4
2119-2113הפועל כפר שלם5
1919-2213מ.ס כפר קאסם6
1922-2213עירוני מודיעין7
1817-1913הפועל ר"ג8
1618-1913מ.ס קריית ים9
1526-2413מכבי יפו10
1419-1913הפועל חדרה11
1416-1513הפועל עכו12
1419-1113הפועל רעננה13
1420-1113בני יהודה14
927-1113הפועל עפולה15
820-1213הפועל נוף הגליל16

אנדרה דה סילבה חתם בעפולה עד תום העונה

שחקן הכנף הברזילאי בן ה-27 חתם בקבוצה הצפונית עד סוף 2025/26 וינסה לעזור לה להישאר בלאומית. הקיצוני כבש בעונה החולפת 7 שערים ובישל 6 נוספים

|
אנדרה דה סילבה (צילום: באדיבות המועדון)
אנדרה דה סילבה (צילום: באדיבות המועדון)

הפועל עפולה עלתה העונה לליגה הלאומית, אך לא הכל הולך לה בעונה הזאת, הקבוצה מהצפון נמצאת במקום ה-15 המוביל חזרה לליגה א’. בצל כך, בקבוצה הצפונית מצאו לנכון להחתים את אנדרה דה סילבה, שחקן התקפה שינסה להשאיר אותה בליגה השנייה.

בקבוצה הוציאו את ההודעה הבאה: “ברוך הבא, אנדרה. שחקן הכנף הברזילאי חתם במועדון עד סוף העונה, באמצעות סוכני השחקנים פלג וונא. דה סילבה, בן 27, מגיע למועדון לאחר עונה בקבוצת בלטי מהליגה הראשונה במולדובה, שבה כבש שבעה שערים והוסיף שישה בישולים”.

לאחר החתימה אמר השחקן: “האנשים בעפולה קיבלו אותי ממש יפה. אני מודה להם על הבחירה בי ומאמין ביכולת שלי להחזיר להם על הדשא. יאללה עפולה”.

אנדרה דה סילבה במעמד החתימה (צילום: באדיבות המועדון)אנדרה דה סילבה במעמד החתימה (צילום: באדיבות המועדון)

מחר (שישי), ייצאו חניכיו של אלכסנדר גרנובסקי למשחק בו יתארחו אצל הפועל נוף הגליל באצטדיון גרין, בו ינסו להתקרב לבני יהודה, שנמצאת גם היא מתחת לקו האדום.

