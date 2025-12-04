מצאה את הנוסחה: נקודת המפנה של ריאל מדריד

אחרי שברצלונה וריאל מדריד שיחקו באמצע השבוע במפגש שהוקדם מהמחזור ה-19, והשיגו ניצחונות, כעת מגיע לו המחזור ה-15 בלה ליגה שגם בו צפויים מפגשים מסקרנים, ובמוקד האלופה במשחק חוץ מול בטיס והקבוצה של צ’אבי אלונסו סוף סוף חוזרת לברנבאו למשחק מול סלטה ויגו. זה הזמן לראות איך צפויים להיראות ה-11 למחזור הקרוב בלה ליגה פנטזי.

נציין שריאל מדריד סיפקה את ההופעה הטובה ביותר שלה העונה בסן מאמס, בעיקר בזכות המערך החדש של צ'אבי אלונסו, שהגיע בלחץ כבד אחרי המעידות בליגה. המאמן עבר ל-4-4-2 הגנתי שמתרחב ל-3-5-2 בהתקפה, עם אורליאן טשואמני בין הבלמים וטרנט אלכסנדר-ארנולד ואלברו קאררס שתפקדו כווינגבקים. השינוי ייצב את המשחק, אפשר לחץ יעיל והחזיר ללבנים שליטה מלאה. התוצאה: משחק מאוזן ומדויק שבו ויניסיוס פרח, אמבפה המשיך לשלוט, וטרנט היה אחד הבולטים עד שנפצע. גם אדוארדו קמאבינגה הצטיין עם שער, תרומה התקפית גבוהה ונתונים הגנתיים מרשימים.

קיליאן אמבפה חוגג משחק ענק שלו (IMAGO)

המערכת החדשה מוציאה את המיטב מכל שחקן, ובעיקר מג’וד בלינגהאם. האנגלי זנח את תפקיד הקשר ההתקפי ושיחק בצד שמאל, עם חופש תנועה רחב בהתקפה ועבודה הגנתית אינטנסיבית. טשואמני הפך לציר מרכזי עם מספר הפעולות הגבוה במגרש, ובניית ההתקפה שלו הובילה לאחד משערי הקבוצה היפים של העונה, מהלך של 41 שניות ו-15 מסירות רצופות. אלונסו הציג בסן מאמס את ריאל מדריד ההתקפית והדינמית שהבטיח בקיץ, וייתכן שהמשחק הזה יהפוך לנקודת מפנה אמיתית, גם אם פציעותיהם של טרנט וקמאבינגה מעכירות מעט את התמונה.

אובידו - מיורקה (שישי, 22:00)

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, נאצ’ו וידאל, דויד קרמו, דויד קוסטאס, ראחים אלחסן, סנטיאגו קולומבטו, לאנדר דנדונקר, פדריקו ויניאס, איליאס שיירה (היית’ם חסן), סנטי קסורלה וסולומון רונדון.

ההרכב המשוער של מיורקה: לוקאס ברגסטרם (לאו רומאן), פבלו מפאו, מרטין ואליינט, אנטוניו ראייו, יוהאן מוחיקה, סרג’י דארדר, עומאר מסקראל, סאמו קוסטה, יאן וירג'יל, מתאו ג’וסף ו-ודאט מוריצ’י.

ודאט מוריצ'י במאבק (La Liga)

ויאריאל - חטאפה (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג’ונירו, סנטיאגו מוריניו, חואן פוית’, רנאטו וייגה (רפא מרין), אלפונסו פדראסה, דני פארחו (תומאס פארטיי), סנטי קומסנייה, טייג'ון ביוקנן (ניקולה פפה), אלברטו מוליירו, ג’רארד מורנו ואיוסה פרס.

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, קיקו פמנייה, חואן איגלסיאס, דומיניגוש דוארטה, דז’נה דקונם, אלאן ניום (דייגו ריקו), מריו מרטין (אלכס סנכריס), לואיס מייה, מאורו ארמבארי, אדריאן ליסו ובורחה מיוראל.

ג'רארד מורנו ואלברטו מוליירו (IMAGO)

אלאבס - ריאל סוסיאדד (שבת, 17:15)

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, ג’וני אוטו, נאוול טנאליה, ג’ון פאצ’קו, ויקטור פראדה (יוסף אנריקס), אנדר גווארה, דניס סוארס (טוני מרטינס), פבלו איבנייס, קאלבה (קרלוס ויסנט), עבדה רבאש (קרלס אלנייה), ולוקאס בויה.

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון מיקל ארמבורו, ג’ון מרטין, אריץ אלוסטונדו (איגור סובלדייה), סרחיו גומס (איין מוניוס), יון גורוצ'אטגי, קרלוס סולר, ברייס מנדס, טאקה קובו (עומאר סאדיק), אנדר ברנצ’אה וגונסאלו גדש.

טאקה קובו (La Liga)

בטיס - ברצלונה (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של בטיס: אלברו ואייס, אייטור רויבאל, נתן, מארק ברטרה, ולנטין גומס, נלסון דאוסה (סופיאן אמרבאט), מארק רוקה, אנתוני, פבלו פורנאלס, עבדה אזלזולי וקוצ’ו פרננדס.

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז'ול קונדה, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין (מארק קסאדו), אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג, אריק גארסיה, פדרי (מרקוס רשפורד) לאמין ימאל, מרקוס רשפורד (ראפיניה) ורוברט לבנדובסקי (פראן טורס).

ג'רארד מרטין (La Liga)

אתלטיק בילבאו - אתלטיקו מדריד (שבת, 22:00)

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, אנדוני גורוסאבל (חסוס ארסו), אמרי לאפורט (אייטור פארדס), דני ויויאן, יורי ברצ’יצ’ה, מיקל חאורגיסאר, אויאן סאנסט, איניגו רואיס דה גלארטה, אלכס ברנגר, ניקו וויליאמס וגורקה גורוסטה (אונאי גומס).

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, נהואל מולינה, מארק פוביל (מתאו רוג’רי), קלמן לנגלה, דויד האנצ’קו, קוקה, פבלו באריוס, טיאגו אלמאדה (אלכסנדר סורלות’, אנטואן גריזמן), ג’וליאנו סימאונה, ניקו גונסאלס (קונור גלאגר) וחוליאן אלברס.

חוליאן אלברס מנסה להגיע לכדור (IMAGO)

אלצ'ה - ג'ירונה (ראשון, 15:00)

ההרכב המשוער של אלצ'ה: איניאקי פנייה (מתיאס דיטורו), הקטור פורט (אדריה פדרוסה) אלברו נונייס, דויד אפנגרובר, פדרו ביגאס (ויקטור צ’וסט), חרמן ואלרה, אלייש פבאס, מארק אגואדו, מרטים נטו, רפא מיר (אלברו רודריגס) ואנדרה סילבה.

ההרכב המשוער של ג'ירונה: פאולו גסאניגה, הוגו רינקון (דיילי בלינד), ארנאו מרטינס, ויטור רייס, אלכס מורנו, אקסל ויטסל, איבן מרטין, בריאן חיל, ג’ואל רוקה, ויקטור ציגנקוב ו-ולדיסלב ואנאט.

ז'ול קונדה מנסה לעצור את ויקטור ציגנקוב (רויטרס)

ולנסיה - סביליה (ראשון, 17:15)

ההרכב המשוער של ולנסיה: יולן אגירסבאלה, תיירי קוראה, ססאר טארגה, חוסה מנואל קופטה, חוסה גאיה, פפלו, אנדרה אלמיידה, חאבי גרה, דייגו לופס, לואיס ריוחה והוגו דורו.

ההרכב המשוער של סביליה: אודיסאוס ולחודימוס, חואנלו, סזאר אספיליקווטה, קיקה סאלאס (מרקאו), חוסה אנחל קרמונה, בטיסטה מנדי, ג’יבריל סו, אלכסיס סאנצ’ס (אלפון גונסאלס), צ'ידרה אג'וקה (לוסיאן אגומה), פקה פרננדס ואקור אדאמס.

אלכסיס סאנצ'ס (La Liga)

אספניול - ראיו וייקאנו (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, לאנדרו קאבררה, פרננדו קאלרו, קרלוס רומרו, אורקו גונסאלס דה סראטה, פול לוזאנו, טייריס דולאן, פרה מייה, אדו אקספוסיטו ורוברטו פרננדס (קיקה גארסיה).

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, אנדריי ראטיו, פלוריאן לז'ן, נובל פנדה, פפ צ’באריה, אונאי לופס, אוסקר ולנטין, איסי פלאסון, חורחה דה פרוטוס, פראן פרס (ג’רארד גומאו) ואלברו גארסיה.

איסי פלאסון חוגג (La Liga)

ריאל מדריד - סלטה ויגו (ראשון, 22:00)

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, אדר מיליטאו, אנטוניו רודיגר (ראול אסנסיו, דין האוסן), אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ארדה גולר, ברהים דיאס (דני סבאיוס, רודריגו), ג’וד בלינגהאם, ויניסיוס ג'וניור וקיליאן אמבפה.

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, חאבי רואדה, חאבי רודריגס, קארל סטארפלט, מרקוס אלונסו, סרחיו קאריירה (אוסקר מינגסה), הוגו סוטלו, פראן בלטראן, יאגו אספאס, בריאן סראגוסה ופבלו דוראן (בורחה איגלסיאס).

קיליאן אמבפה (IMAGO)

אוססונה - לבאנטה (שני, 22:00)

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, ג’ון מונקאיולה, אנזו בויומו, אלחנדרו קטאנה, אבל ברטונס, מוי גומס (חואן קרוז), לוקאס טורו, איימאר אורוס, רובן גארסיה, ויקטור מוניוס ואנטה בודימיר.

ההרכב המשוער של לבאנטה: מת’יו ראיין, ג'רמי טוליאן, אונאי אלגסבאל, אלן מאטורו, מאנו סאנצ’ס, קווין אריאגה, אונאי ונסדור, יון אנדר אולאסגאסטי, קרלוס אלברס, איבן רומרו ואטה איונג.