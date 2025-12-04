ליגת התיכונים: בן יהודה ניצחה 73:90 את נהלל

היום (חמישי) הסתיים מחזור הבתים האחרון של ליגת התיכונים בכדורסל בהובלת התאחדות הספורט לבתי הספר, הזרוע הביצועית של הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך. במשחק המרכזי, אירחה אליעזר בן יהודה נס ציונה את מקיף חקלאי נהלל באולם ספורט "לב המושבה" בנס ציונה.

במחצית הראשונה המשחק נשאר צמוד מאוד, אך ברבע האחרון צברה בן יהודה נס ציונה יתרון משמעותי על חקלאי נהלל. המשחק הסתיים בתוצאה 73:90 למארחים, שמסיימים במקום הראשון בבית 5, ויפגשו את עמק חפר למשחק השמינית. השחקן המצטיין, היה נועם יעקובוביץ מבן יהודה נס ציונה, עם 11 נקודות, 21 ריבאונדים ו-4 אסיסטים.

בליגת התלמידות, אתמול התקיימו המשחקים הראשונים ברבע הגמר בשיטת הבית-חוץ, בשלושה מוקדים שונים: עמק חרוד ניצחה את גימנסיה ראשון לציון בתוצאה 50:65, חוות הנוער הציוני הפסידה להריאלי חיפה 65:40 ואוסטרובסקי רעננה גברה על בן יהודה נס ציונה 27:69.

בן יהודה - מקיף נהלל (ארז עוזיר)

בשבוע הבא יתקיימו משחקי שמינית הגמר ולאחר מכן, תתקיים בין הזוכות ההגרלה על משחקי רבע הגמר של הליגה, להן יצטרפו העולות מהאליפות הארצית שהתקיימה בגליל העליון- מטרווסט רעננה ורוטברג רמת השרון.

רועי לוין, רכז הכדורסל בהתאחדות הספורט לבתי הספר: "ליגת התיכונים מתקדמת בצורה מרשימה ומקצועית. השבוע התחלנו את שלבי רבע גמר התלמידות ובעוד שבוע נערוך את הגרלת רבע גמר התלמידים. אני מצפה לראות משחקים מרתקים ומלאי עוצמה בשבועות הקרובים, כאשר כל הקבוצות יתמודדו על מקומן בליגת העל. מדובר בהזדמנות נהדרת לראות את הדור הצעיר של הכדורסל הישראלי נותן את כל כולו על הפרקט. בהצלחה לכולם, אלו יהיו שבועות מעניינים".