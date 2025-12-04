יום חמישי, 04.12.2025 שעה 15:18
כדורסל ישראלי  >> ליגת התיכונים

ליגת התיכונים: בן יהודה ניצחה 73:90 את נהלל

מחזור שלב הבתים האחרון לפני שמינית הגמר של התלמידים נפתח במשחק שהיה צמוד בחצי ה-1 ושודר בערוץ ONE. במקביל, בליגת התלמידות החל שלב רבע הגמר

|
בן יהודה - מקיף נהלל (ארז עוזיר)
בן יהודה - מקיף נהלל (ארז עוזיר)

היום (חמישי) הסתיים מחזור הבתים האחרון של ליגת התיכונים בכדורסל בהובלת התאחדות הספורט לבתי הספר, הזרוע הביצועית של הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך. במשחק המרכזי, אירחה אליעזר בן יהודה נס ציונה את מקיף חקלאי נהלל באולם ספורט "לב המושבה" בנס ציונה.

במחצית הראשונה המשחק נשאר צמוד מאוד, אך ברבע האחרון צברה בן יהודה נס ציונה יתרון משמעותי על חקלאי נהלל. המשחק הסתיים בתוצאה 73:90 למארחים, שמסיימים במקום הראשון בבית 5, ויפגשו את עמק חפר למשחק השמינית. השחקן המצטיין, היה נועם יעקובוביץ מבן יהודה נס ציונה, עם 11 נקודות, 21 ריבאונדים ו-4 אסיסטים.

בליגת התלמידות, אתמול התקיימו המשחקים הראשונים ברבע הגמר בשיטת הבית-חוץ, בשלושה מוקדים שונים: עמק חרוד ניצחה את גימנסיה ראשון לציון בתוצאה 50:65, חוות הנוער הציוני הפסידה להריאלי חיפה 65:40 ואוסטרובסקי רעננה גברה על בן יהודה נס ציונה 27:69. 

בן יהודה - מקיף נהלל (ארז עוזיר)בן יהודה - מקיף נהלל (ארז עוזיר)

בשבוע הבא יתקיימו משחקי שמינית הגמר ולאחר מכן, תתקיים בין הזוכות ההגרלה על משחקי רבע הגמר של הליגה, להן יצטרפו העולות מהאליפות הארצית שהתקיימה בגליל העליון- מטרווסט רעננה ורוטברג רמת השרון.

בן יהודה - מקיף נהלל (ארז עוזיר)בן יהודה - מקיף נהלל (ארז עוזיר)

רועי לוין, רכז הכדורסל בהתאחדות הספורט לבתי הספר: "ליגת התיכונים מתקדמת בצורה מרשימה ומקצועית. השבוע התחלנו את שלבי רבע גמר התלמידות ובעוד שבוע נערוך את הגרלת רבע גמר התלמידים. אני מצפה לראות משחקים מרתקים ומלאי עוצמה בשבועות הקרובים, כאשר כל הקבוצות יתמודדו על מקומן בליגת העל. מדובר בהזדמנות נהדרת לראות את הדור הצעיר של הכדורסל הישראלי נותן את כל כולו על הפרקט. בהצלחה לכולם, אלו יהיו שבועות מעניינים".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */