"וילרבאן? המטרה לייצר תחושה שכולם משחקים"

פגרת הנבחרות מאחורינו והיורוליג תחזור הערב (חמישי) לפעולה כאשר הפועל תל אביב, שעושה חייל עד כה העונה במפעל, ‘תארח’ את וילרבאן. שחקן העבר של האדומים, גיל אמיתי, דיבר לקראת המפגש בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך הולך להיראות המשחק הערב?

“גם עם החיסורים, הפועל ת”א צריכה לקחת את המשחק הזה בלי יותר מדי בעיות. וילרבאן זאת קבוצת יורוקאפ, היא כבר לא שם”.

זה משחק להריץ חבר’ה אחרים אולי?

”בהתחלה אני מהמהר שלא, אבל אולי בהמשך. תמיד זה בדרך כלל שהמאמן בוחר שחקן אחד לרוץ איתו מההתחלה, והמטרה היא כבר בחצי שני לערב עוד שחקנים כדי לחסוך זמן עבודה למובילים ולייצר תחושה שכולם משחקים”.

כמה הפרש ייגמר?

”יהיה 20 להפועל ת”א, אבל ייגמר 12 מנומס”.