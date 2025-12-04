עם שם חדש: השינויים שאושרו בוועידה של יול"ב

האספה הכללית של יול”ב שהתכנסה אתמול בבריסל אישרה רשמית את שינוי שם הארגון ל-’European Basketball Leagues’, ליגות הכדורסל של אירופה. ההחלטה מסמלת שלב משמעותי בהתפתחות הגוף, המאגד את הליגות הלאומיות המקצועניות המשמשות כעמוד השדרה של הכדורסל האירופי. בנוסף, האספה אישרה פה אחד את צירופה של הליגה הדנית, שהפכה לחברה ה-13 בארגון.

לדברי הארגון, שינוי השם נועד לייצר זהות ברורה יותר, המשקפת באופן מדויק את שליחותו ואת חבריו. השם החדש מדגיש את האחדות בין הליגות המקצועניות ברחבי היבשת ואת השאיפה לחיזוק זהות משותפת, תוך הצגת חזון מחודש ושאפתני המותאם לצורכי הניהול המודרני בכדורסל האירופי.

דיוויד בסן (רועי כפיר)

לרגל המיתוג החדש פרסמה ‘European Basketball Leagues’ מניפסט המגדיר את סדרי העדיפויות האסטרטגיים שלה ואת מסגרת הדיון מול כלל הגורמים בענף. בין היעדים המרכזיים: חיזוק הליגות הלאומיות, תיאום לוח משחקים בינלאומי, קידום מבנה תחרות הגיוני ונגיש לאוהדים, תמיכה ברווחת השחקנים ועידוד דיאלוג בונה בין כל הגורמים.

עם הצטרפותה של הליגה הדנית מייצג הארגון כעת 13 ליגות ברחבי היבשת, מהלך המרחיב את שיתוף הפעולה בין הליגות ומסייע להתמודדות עם אתגרים משותפים. כמו שאר הליגות הבכירות באירופה, גם מנהלת הליגה הישראלית חלק מהארגון, כשהמנכ”ל שלה, דיוויד בסן, משמש גם כחבר בוועד.