יום חמישי, 04.12.2025 שעה 15:50
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
69%1058-112913הכוכב האדום1
69%1110-116313פנאתינייקוס2
69%1093-117913הפועל ת"א3
62%1063-112313אולימפיאקוס4
62%1060-114613מונאקו5
62%1099-110913ברצלונה6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
62%1115-115713ולנסיה8
62%1043-113213ז'לגיריס9
54%1085-109913אולימפיה מילאנו10
54%1080-109813ריאל מדריד11
46%1083-106013וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
38%1119-104613אנדולו אפס14
38%1080-99913באיירן מינכן15
38%1165-116113פאריס16
31%1170-111213באסקוניה17
31%1136-106113פרטיזן בלגרד18
23%1115-98513ליון וילרבאן19
23%1232-115713מכבי ת"א20

עם שם חדש: השינויים שאושרו בוועידה של יול"ב

האסיפה הכללית של הארגון התכנסה בבריסל וקבעה כי מעכשיו יקרא 'European Basketball Leagues'. עוד על הפרק: תיאום של לוח המשחקים והנגשה לאוהדים

|
יורוליג (רויטרס)
יורוליג (רויטרס)

האספה הכללית של יול”ב שהתכנסה אתמול בבריסל אישרה רשמית את שינוי שם הארגון ל-’European Basketball Leagues’, ליגות הכדורסל של אירופה. ההחלטה מסמלת שלב משמעותי בהתפתחות הגוף, המאגד את הליגות הלאומיות המקצועניות המשמשות כעמוד השדרה של הכדורסל האירופי. בנוסף, האספה אישרה פה אחד את צירופה של הליגה הדנית, שהפכה לחברה ה-13 בארגון.

לדברי הארגון, שינוי השם נועד לייצר זהות ברורה יותר, המשקפת באופן מדויק את שליחותו ואת חבריו. השם החדש מדגיש את האחדות בין הליגות המקצועניות ברחבי היבשת ואת השאיפה לחיזוק זהות משותפת, תוך הצגת חזון מחודש ושאפתני המותאם לצורכי הניהול המודרני בכדורסל האירופי.

דיוויד בסן (רועי כפיר)דיוויד בסן (רועי כפיר)

לרגל המיתוג החדש פרסמה ‘European Basketball Leagues’ מניפסט המגדיר את סדרי העדיפויות האסטרטגיים שלה ואת מסגרת הדיון מול כלל הגורמים בענף. בין היעדים המרכזיים: חיזוק הליגות הלאומיות, תיאום לוח משחקים בינלאומי, קידום מבנה תחרות הגיוני ונגיש לאוהדים, תמיכה ברווחת השחקנים ועידוד דיאלוג בונה בין כל הגורמים.

עם הצטרפותה של הליגה הדנית מייצג הארגון כעת 13 ליגות ברחבי היבשת, מהלך המרחיב את שיתוף הפעולה בין הליגות ומסייע להתמודדות עם אתגרים משותפים. כמו שאר הליגות הבכירות באירופה, גם מנהלת הליגה הישראלית חלק מהארגון, כשהמנכ”ל שלה, דיוויד בסן, משמש גם כחבר בוועד.

