"בן סימון אמור לקבל צ'אנס בבוגרים של מכבי ת"א"

עילאי בן סימון, הכישרון הגדול של מכבי תל אביב, שכבר מתאמן ונכלל בסגל הקבוצה הבוגרת, צפוי להאריך היום (חמישי) את חוזהו במועדון. לכבוד המאורע, סוכנו, אריאל סמואל, עלה לדבר בתוכנית "שיחת היום".

לקח הרבה זמן עד שהגעתם עם מכבי להבנות, על איזה סעיפים רבתם?

”בסוף שני הצדדים רצו להמשיך, מכבי ת”א זה הבית. היו כמה סעיפים קטנים שהיו עליהם ויכוחים קלים, אבל בסוף הגענו לעמק השווה”.

הוא נפצע לאחרונה, בוא תספר לנו מה עבר עליו בדיוק?

”הפציעה הזאת זה מה שמסמל את הילד הזה, הדבר הכי חזק בו זה האופי שלו. יש לו זיכרון קצר, הוא מתאושש מטראומה ומפגיעה שהיא לא הכי סימפתית. הוא חזר מוקדם מהצפוי והוא היה מאוד נחוש. מגיעות מחמאות גם לצוות של מכבי ת”א שדאגו לו ותמכו בו, עשו מה שצריך שיחזור כמה שיותר מהר”.

לכמה שנים הוא חותם במכבי ת”א?

”הוא חותם ל-3 שנים, שחקן קטין לא יכול לחתום ליותר מזה”.

עילאי בן סימון (באדיבות המועדון)

מה התוכניות שלך לגביו בעתיד?

”הוא נופל איפשהו בין הכיסאות כי בסוף מדובר בטאלנט שהוא בן 16.5, יש איזו ציפייה מתוך המערכת וממה שהוא עשה בנבחרות. כל שחקן רוצה להתקדם ולהגשים את החלומות, כרגע הוא על הבמה המרכזית בישראל”.

הבטיחו לכם שהוא ישחק בבוגרים?

”אי אפשר להסתמך על הבטחות כאלה, אבל אנחנו רואים ומבינים מהמערכת שהוא אמור לקבל צ’אנס, הוא משתלב והם יודעים מה לעשות”.

מה התוכניות, להוציא אותו לחו”ל?

“התפקיד שלי זה כל הזמן לשווק את השחקנים שלי ולשמור עליהם חמים. כרגע הוא עוד מאוד צעיר והוא גם ישראלי בלי אזרחות זרה, לא אפשרי לשחק בחו”ל לפני גיל 18. אין לו אפשרות לאזרחות זרה. אני חושב שקודם כל הוא יצטרך להוכיח את עצמו במכבי תל אביב, זאת במה מספיק גדולה, זאת מערכת שמאמינה בו. למכבי ת”א לא היה הרבה זמן שיחקן שגדל בתוך המערכת”.