ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"לדעתי ללא מעשה האוהדים לאזטיץ' היה מפוטר"

המוזיקאי ואוהד מכבי ת"א תמיר קליסקי ב"שיחת היום": "ברגע שעשו מה שעשו נפל הפור הההפוך, והוא יישאר עד סוף העונה. תיקו מול ב"ש זו תוצאה טובה"

|
ז'רקו לאזטיץ' מתדרך (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' מתדרך (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב נמצאת בתקופה לא פשוטה. לאחר שתי התבוסות, התיקו מול אשדוד וכמובן סערת ז’רקו לאזטיץ’, המאמן חזר והניצחון מול הפועל חיפה הגיע, וכעת בקבוצה ינסו לשכוח ממה שקרה לקראת משחק העונה מול הפועל ב”ש. תמיר קליסקי, המוזיקאי, היוצר, המפיק, המלחין ואוהד הצהובים, דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

איך אתה רואה את מה שקורה במכבי ת”א?
”עצוב מאוד, זה נחת עלינו משום מקום. אני לא חשוב שחשבנו שאנחנו שונים משאר האוהדים בעולם, אבל בכל זאת חשבנו שכן נצליח לא להגיע באמת לאלימות ואין ספק שהמקרה הזה הוא חריג מאוד. הייתה צריך לצאת קודם כל הודעת גינוי ואז לטפל כמו שעושים עכשיו מאחורי הקלעים, לסגור את הסיפור הזה. מה שהיה אתמול בבלומפילד, אם זה יימשך אז העונה הזאת לא תיגמר טוב”.

איך אתה רואה את הקאמבק של לאזטיץ’ לבלומפילד?
”הימים שמכבי מנוהלת על ידי הרחוב לא יחזרו. מי שלא רצה לראות את לאזטיץ’ בסוף קיבל בדיוק את ההפך. בלית ברירה כל הצדדים החליטו שחייבים להוריד את הראש. האווירה אתמול הייתה מאוד מאוד מוזרה, דווקא השחקנים עצמם כן התעלו בדקות הקשות”. 

שחקני מכבי תל אביב, התעלו בדקות הקשות (רדאד גשחקני מכבי תל אביב, התעלו בדקות הקשות (רדאד ג'בארה)

מה אתה חושב עליו כמאמן?
”אצלנו הכל זה שחור או לבן, זהו. לאזטיץ’ קצת יצאו מפרופורציה, איפה שהוא צריך לקבל את כל הכבוד הוא קיבל כל הכבוד, ואיפה שהוא היה צריך לקבל ביקוןרת הוא קיבל, לא היה פה משהו חריג. ניסו לרמוז רמיזות מוגזמות שהייתה הסתה נגדו, לא הייתה הסתה, בטח לא על ידי התקשורת ואוהדים. בסך הכל הייתה פה ביקורת סבירה מאוד והערכה, בסוף הוא לקח אליפות, יש לו מעלות וחסרונות וראינו אתמול. אתן לך דוגמה שלא אהבתי: נתת לבן הרוש ולעשות לו העתק הדבק ולחשבו שהוא רביבו זה להרוג את השחקן, שהוא עבר להיות מגן ימני המשחק שלו השתפר פלאים. גם כשהובילו 0:2 וב-10 שחקנים אז הוא מוציא את החלוץ שיכל להיות הקיר, שהוא יצא היה למכבי קשה מאוד”.

אחרי השישיות שהם ספגו אתה חושב שמכבי היו צריכים להשאיר או להחליף אותו?
”אני אישית חושב שהיה צריך לפטר אותו, וללא המעשה של האוהדים לדעתי זה היה קורה. ברגע שעשו מה שעשו נפל הפור הההפוך, ונהיה עם לאזטיץ’ עד סוף העונה, גם השחקנים שפחות התחברו אליו מבינים את זה. בסוף זה יכול לצאת טוב, אפשר לצאת ממשברים כאלה חזקים ולעוף קדימה”.

זז'רקו לאזטיץ'. "אני אישית חושב שהיה צריך לפטר אותו" (רדאד ג'בארה)

יום ראשון משחק העונה מול ב”ש, איך אתה רואה אותו?
אנחנו מגיעים חבולים אבל זה לא תירוץ, אנחנו מכבי ת”א. אצטדיון מלא של ב”ש, והיא קבוצה מצוינת, אני חושב שתיקו תהיה תוצאה טובה”.

